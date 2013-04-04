В каждом округе столицы будет по три пешеходных зоны

Пешеходные зоны способствуют развитию бизнеса - эксперт

По три пешеходные улицы появится в каждом округе Москвы в ближайшие годы. Их протяженность будет составлять от одного до полутора километров. Они могут стать площадкой для празднований и торжеств, рассказал в эфире "Москва FM" председатель межрегионального общественного движения "Союз Пешеходов" Владимир Соколов.

"Это полезно, потому что в каждом районе проходят праздники, та же самая масленица. Я думаю, что пешеходные зоны будут востребованы", - отметил Соколов.

По его словам, пешеходные улицы в Европе стимулируют развитие торговли. Предприниматели стараются разместить свой бизнес поближе к таким улочкам. Но такое соседство должно устроить и местных жителей.

"Выбор пешеходных зон будет происходить из того, есть ли альтернативные пути въезда, допустим, во дворы домов. Категорически не будет допущено такого, чтобы люди не смогли подъехать к себе домой. Права граждан будут соблюдены", - заверил Соколов.

Напомним, в Москве будет оборудовано около 50 пешеходных зон. Они разместятся, в частности, на Большой Дмитровке, Знаменке и Воздвиженке, на улице Каретный ряд вдоль сада Эрмитаж, на Малой Бронной от Садово-Кудринской до Патриарших прудов – вокруг прудов, на участке Сретенка – Большая Лубянка.

Для удобства местных жителей, вместо больших светильников на опорах будут установлены торшеры.