Арбатские высотки превратятся в гигантский экран в День народного единства

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

4 ноября, в День народного единства, пять плазменных панелей на фасадах высоток на Новом Арбате превратятся в один гигантский экран, сообщается на официальной странице столичного департамента топливно-энергетического хозяйства в Facebook.

На экране будут демонстрировать русские народные мотивы, триколор, карту России, а также другие символы праздника.

"На зданиях с противоположной стороны улицы заработают цветодинамичные светодиодные светильники, которые будут одновременно гореть с видеороликами. Праздничная подсветка украсит и Тверскую улицу. Здесь здания подсветят мягкими тонами с оранжевыми и фиолетовыми оттенками" - рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Отмечается, что в праздничный день на предприятиях будет введен особый режим работы для обеспечения надежного электроснабжения и бесперебойной работы сетей наружного освещения улиц, иллюминации и подсветки зданий.

Кроме того столичные энергетики примут участие в обеспечении безопасности массовых мероприятий.

На Тверском бульваре у станций метро Пушкинская и Тверская, на Садовом кольце у вестибюлей Маяковской, Охотного ряда, Театральной, на улицах Петровке и Рождественке будут подключены порядка 70 арочных металлодетекторов.