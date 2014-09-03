Велопарад, посвященный Дню города, пройдет в столице 7 сентября

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7 сентября в Москве пройдет велопарад WowMoscow, посвященный 867-летию города. Любители двухколесного транспорта в очередной раз соберутся для того, чтобы проехать по Москве и поддержать развитие велосипедной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Протяженность маршрута велопарада WowMoscow составит 26 км. Колонна из 8 тысяч участников стартует у монумента "Рабочий и Колхозница" на ВДНХ, после чего проедет по городским улицам и набережным к парку "Красная Пресня". По пути участники велопарада смогут полюбоваться высоткой на Котельнической набережной, Кремлем, Храмом Христа Спасителя, Лужниками и другими достопримечательностями.

Велопарад — не спортивная гонка, поэтому скорость передвижения будет комфортной для всех участников. В параде будут участвовать горожане на самых разных велосипедах: шоссейных, горных, городских круизерах, тандемах и даже одноколесных.

Завершится парад пикником с видом на "Москва-Сити". Отметим, что в день велопарада в пригородных поездах разрешат бесплатно провозить велосипеды. Это позволит велосипедистам из всех частей Москвы и Подмосковья успеть к началу мероприятия, намеченному на 12 часов.

Напомним, что 6 сентября столица отметит свой 867-й день рождения. Москвичей ждут парады, ярмарки, карнавальные шествия и праздничные концерты. Всего будет организовано более 200 праздничных площадок, в том числе на Тверской улице, Васильевском спуске, Поклонной горе и Цветном бульваре.

Кроме того, на ВДНХ состоится большой праздник для детей, на Бульварном кольце накроют традиционный "Стол длиною в бульвар", а на Суворовской площади пройдет фестиваль благотворительных фондов "Добрая Москва". В честь предстоящих выборов в Мосгордуму одним из главных украшений города станут галочки для голосования. Кроме того, в День города в столице устроят 28 фейерверков.

В этом году москвичи смогли поделиться собственными идеями относительно проведения Дня города с властями Москвы. Горожане, кроме того, сами и воплотили свои предложения в жизнь. Проекты жители столицы могли присылать на сайт ведомства и в его соцсети. Затем выбрать лучшие из этих идей предложили остальным москвичам – для этого провели опрос на сайте и в приложении "Активный гражданин". С подробной программой праздничных мероприятий можно ознакомиться здесь.