Кофе из багажника: Как регулируют рынок кофемобилей в городе

В столице набирают популярность мобильные кофейни

В столице появляется все больше мобильных кофеен. Готовят горячий напиток не в помещении, а в багажнике автомобиля. При этом стоять машины могут только в парках и на частных территориях, передает телеканал "Москва 24".

Кофейня на колесах привязана к одной точке, однако вот владельцы такого бизнеса с удовольствием переместили бы мобильную лавку на более оживленные пространства.

"Хотелось бы быть поближе к клиенту, хотелось бы стоять, например, напротив какого-нибудь бизнес-центра или в проходимом месте. Но, к сожалению, сейчас такой возможности нет, потому что сейчас нет какой-то законодательной базы для того, чтобы можно было торговать с колес", – отметил гендиректор кофейной компании Сергей Табера.

Сегодня кофе из автомобиля на законных основаниях продавать можно только в парках и на частных территориях. Другие городские площадки для такого бизнеса закрыты.

"До сих пор нет самого формата мобильной кофейни. Необходимо сертифицировать это оборудование, нужно четко понимать, где и как можно продавать кофе на улицах, потому что все-таки он наливается возле дорог, магистралей, и в напиток может попасть и пыль", – пояснил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

При этом цена стакана кофе с колес ниже, чем аналогичного напитка в ресторане или кафе, потому что нет затрат на аренду помещения. Но во всем остальном, утверждают владельцы такого бизнеса, их продукт соответствует всем нормам, в том числе и санитарным.

"Москва в цифрах": Кофе и сигареты

"У нас на каждую машину есть санпаспорт на перевозку продуктов. Машина раз в месяц проходит санобработку и дезинфекцию полную, сотрудники имеют медкнижки", – рассказал управляющий сети мобильных кофеен Алексей Федосов.

У любителей же кофе в приоритете не санитарные показатели, а вкус, цена и месторасположение. Возможно, в обозримом будущем мобильные кофейни все-таки оправдают свое название и выйдут на городские улицы. Однако еще предстоит определить, на каких основаниях.

"Правильно, на мой взгляд, разработать схему дислокации мобильных объектов, где они имели бы право устанавливать в определенные часы определенный автомобиль с определенным номером, соответствующим образом оборудованный, у которого будет разрешение на эту торговлю", – подчеркнула президент межрегиональной общественной организации защиты и поддержки среднего и малого бизнеса Ольга Косец.

Пока же владельцам кофеен на колесах нельзя ездить по городу. Торговля напитками у обочины, например, карается штрафом в пять тысяч рублей.

Услуга "кофе с колес" появилась в Москве сравнительно недавно. Но уже получила некоторую популярность. Продавцы встают у дороги на своих автомобилях или мотоциклах и разливают автомобилистам чай или кофе за определенную плату. В среднем, чашка кофе у них стоит около 100 рублей. Сегодня эта деятельность законодательно не координируется.

Предпринимателям, которые хотят работать официально, необходимо пройти долгую процедуру оформления. "Продавцы на колесах" предпочитают приезжать на выбранную трассу и работать без официальных разрешений. Минпромторг уже выступило с предложением узаконить данный вид деятельности и ввести в закон о торговле понятия "автолавки" и "автокафе".

Автокофейни очень популярны во всем мире. А в нашей стране "кофе-магазины на колесах" особенно распространены в Санкт-Петербурге. Там даже появились сети таких кофеен. В кофемобилях напитки разливают в бумажные стаканы с крышкой, которые можно взять с собой в машину. Также покупателям предлагают чай и соки.