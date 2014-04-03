В Москве демонтировали 99 процентов незаконной наружной рекламы

Демонтаж наружной рекламы в Москве. Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве демонтировали 99 процентов незаконных рекламных конструкций операторов, не участвовавших в аукционе или проигравших его. Об этом в четверг, 3 апреля, на пресс-конференции рассказал руководитель департамента СМИ и рекламы Владимир Черников.

По его словам, незаконной считается реклама, которая размещена в местах, где не проводились торги на право использования рекламных площадей.

Черников отметил, что сейчас в городе остается 3150 незаконных конструкций - все они будут демонтированы. Он добавил, что операторы признанных незаконными, но пока не демонтированных рекламных конструкций выплачивают штрафы.

"У нас есть соглашение, что до 1 июля операторы сами демонтируют конструкции. Если до 1 мая они будут исполнять обязательства по графику, то ставим перед ними обязательства все демонтировать до 1 июля. Если они не демонтируют до 1 июля, то демонтируем мы", - сказал глава департамента.

Департамент уже разработал схему, согласно которой в городе разместят 1900 рекламных конструкций. После согласования схемы их выставят на торги.

Кроме того, Черников рассказал, что за демонтаж незаконных информационных вывесок будет отвечать департамент СМИ и рекламы. Сейчас в городе насчитывается более 600 объектов, которые или являются рекламой, или размещены с нарушениями. Такие вывески уже демонтированы на Арбате, Тверской и Мясницкой улицах.

М24.ru проводил прямую трансляцию пресс-конференцию