Снег из столицы могут вывезти в течение трех суток – Бирюков

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичные коммунальщики устранят последствия снегопада, который обрушился на столицу в ночь на 1 марта, в три раза быстрее нормативов, рассказал в интервью mos.ru заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

По словам чиновника, по нормативам количество выпавшего снега должны убирать восемь суток. "10 сантиметров – трое суток, плюс каждые пять сантиметров – еще сутки. Но мы считаем, что успеем вывезти весь снег в течение трех суток", – сказал Бирюков.

Заммэра отметил, что с городских улиц по состоянию на утро 3 марта было убрано около 4 миллионов кубических метров снега, что составляет 235 тысяч самосвалов. Если выставить всю колонну из грузовиков, их протяженность составит 2822 километра, что сравнимо с расстоянием от Москвы до Сургута, а такого количества снега хватит на 3200 олимпийских бассейнов.

Ссылаясь на данные синоптиков, Бирюков добавил, что осадки в Москве ожидаются каждый день вплоть до 5 марта, прирост будет один-два сантиметра. Пока город не очистят от снега, на улицах будет работать порядка 14 тысяч единиц спецтехники, вручную улицы убирают 60 тысяч человек.

Напомним, в Москве выпало до 24 миллиметров осадков, что более 70 процентов от месячной нормы, которая составляет 34 миллиметра. Таким образом был побит рекорд 2 марта 1966 года, когда выпало 22 миллиметра осадков.

Сильные снегопады пришли в столицу с юго-запада из-за активного циклона. Высота снежного покрова увеличилась до 50 сантиметров, прирост составил 20 сантиметров.

В четверг в столице ожидается облачная погода, будет идти дождь и мокрый снег. Воздух прогреется до +2 градусов.

В столичном регионе при пониженном атмосферном давлении облаков будет по-прежнему много, и местами не исключены небольшие осадки. Но пришедшие теплые воздушные массы удержат температурный фон на 4-6 градусов выше нормы.