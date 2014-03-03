Власти Москвы закупят уборочные машины с вакуумными пылесосами

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент по конкурентной политике объявил конкурс на право заключения контракта по приобретению дорожных уборочных машин с вакуумными пылесосами. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

На эти цели потратят свыше 170 миллионов рублей. Согласно требованиям, машины должны быть новыми, серийно выпускаемыми, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, не ранее 2013 года выпуска.

Каждая машина должна быть оснащена системой ГЛОНАСС/GPS. Машины-пылесосы будут использовать при уборке пешеходных зон, что позволит городу сэкономить на дворниках-мигрантах, которые сейчас подметают улицы.

Отметим, что в центре столицы уже работают аналоги вакуумных пылесосов, но их пока только 1,5 тысяч.