Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 марта 2014, 21:58

Город

Власти Москвы закупят уборочные машины с вакуумными пылесосами

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичный департамент по конкурентной политике объявил конкурс на право заключения контракта по приобретению дорожных уборочных машин с вакуумными пылесосами. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

На эти цели потратят свыше 170 миллионов рублей. Согласно требованиям, машины должны быть новыми, серийно выпускаемыми, отражающими все последние модификации конструкций и материалов, не ранее 2013 года выпуска.

Ссылки по теме


Каждая машина должна быть оснащена системой ГЛОНАСС/GPS. Машины-пылесосы будут использовать при уборке пешеходных зон, что позволит городу сэкономить на дворниках-мигрантах, которые сейчас подметают улицы.

Отметим, что в центре столицы уже работают аналоги вакуумных пылесосов, но их пока только 1,5 тысяч.

Сайты по теме


улицы дворы уборка улиц уборочная техника вакуумные пылесосы экономика и предпринимательство имущественно-земельные отношения

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика