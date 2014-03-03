Создание пешеходных зон обсудят с жителями Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Вопрос создания в столице пешеходных зон вынесут на общественное обсуждение, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Натальи Сергуниной, в настоящее время необходимо решить, на кого должны работать пешеходные зоны - на москвичей или туристов, а также будут ли они зонами отдыха или транзитными пешеходными территориями. "И уже исходя из этого делать вывод, нужно городу стимулировать бизнес инвестировать в эти зоны или нет", - сказала заместитель мэра.

По мнению представителей Клуба инвесторов Москвы, инвестиции в пешеходные зоны бизнесу выгодны, поэтому дополнительных льгот, за исключением льготирования объектов социальной направленности и дифференцированной шкалы, не требуется.

При этом Сергунина отметила, что кроме преференций и льгот, город может использовать мера запретительного порядка. "Пешеходные зоны действительно должны стать витриной города, интересным местом и для москвичей, и для туристов, но этого не получится, если, например, все первые этажи будут занимать банки и офисы, которые в итоге окажутся тёмными пятнами на общем фоне этой пешеходной зоны", - рассказала Сергунина.

В свою очередь, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сказал, что пешеходные зоны должны помогать человеку пешком добираться до нужного места. Однако улица должна оставаться жилым пространством, а не просто транзитным. "Превращать весь центр в пешеходную зону нельзя, это парализует движение", - добавил Кузнецов.