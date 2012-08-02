В Щербинке выявлено четыре случая самовольного строительства

ИТАР-ТАСС

В ходе проверок строящихся объектов на территории новой Москвы было выявлено четыре случая самовольного строительства в Щербинке, информирует пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Строительство объектов осуществляется без полученного в установленном порядке разрешения на строительство", - говорится в сообщении.

Самострои были обнаружены на улице Набережная д. 1А, жилой дом (ООО "Прибор Сервис"), ул. Сиреневая д. 3, жилой дом (физлицо Мирошниченко М.П), Симферополькое шоссе, 26-29 км, жилой дом (ООО "Юнивест Холдинг") и мкр. "Остафьево", гаражные боксы.

По всем фактам самовольного строительства готовятся материалы для возбуждения дел об административных правонарушениях.

Всего на прошлой неделе специалисты Мосгосстройнадзора проверили 127 поднадзорных строящихся объектов на новых территориях, составлено 27 протоколов об административных правонарушениях в области строительства с наложением штрафных санкций, уточняют в ведомстве.