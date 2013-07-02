Три пешеходные зоны обустроят на юге Москвы в этом году

Фото: М24.ru

В Южном округе столицы в этом году будут обустроены три пешеходные зоны: по Чонгарскому бульвару, возле станции метро "Чертановская" и по Каширскому шоссе до улицы Москворечье. Там появятся скамейки, урны, беседки и другие малые архитектурные формы, рассказал и.о. главы округа Георгий Смолеевский.

В частности, прогулочную зону в Чонгарском бульваре планируется сдать до конца августа. Жители района Нагорный смогут отдохнуть там уже в День города, сообщает пресс-служба префектуры ЮАО.

На бульваре разместят спортивные площадки, тренажеры, беседки и лавочки. На сегодня уже практически закончены работы по плиточному покрытию около 2 километров будущей пешеходной зоны, выполнен ремонт и замена бортового камня. Кроме того, устанавливается новое освещение, обустраиваются газоны и создается резиновое покрытие для спортплощадок.