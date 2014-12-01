Столичные дороги обработали реагентами из-за снегопада

Фото: ТАСС/Александра Краснова

Столичные дороги и дворы обработали противогололедными реагентами. Меры принимаются в связи с ухудшением погодных условий и началом снегопада, сообщает Агентство "Москва".

Снегоуборочную технику на улицы города решили не выводить, потому что снежный покров не образуется.

По прогнозам синоптиков, на предстоящей неделе погода в Москве будет достаточно сухой и холодной. Осадки выпадут местами, сугробов ожидать не стоит.

Во время снегопадов на улицы города будут выходить до 800 машин. По правилам, техника должна выезжать в город через 4 часа после выпадения осадков.

Как Москва готовится к зиме

При снегопадах сначала выходит колонна для сплошного прометания, в первую очередь на мостах. После вывоза снега проводится зачистка дорог.

За три года в Москве для нужд коммунального хозяйства закупили около 14 тысяч единиц новой техники. Таким образом, столичные коммунальщики готовы даже к самым сильным снегопадам.

В настоящее время к работе подготовили 56 стационарных и 149 мобильных снегосплавильных пунктов, которые во время сильных снегопадов могут перемещаться по городу и плавить снег на месте.