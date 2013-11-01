Общественный транспорт предлагают разрисовать в "открыточном" стиле

Праздничное оформление общественного транспорта. Фото: департамент СМИ и рекламы

Московские власти предложили идеи оформления общественного транспорта и пешеходных зон к новогодним праздникам, рассказали М24.ru в департаменте СМИ и рекламы. Так, автобусы и троллейбусы предлагается разрисовать в традиционном "открыточном" стиле, но с олимпийскими элементами. Разработано три варианта оформления общественного транспорта: символ Сочи-2014 Белый Мишка, а также дед Мороз на синем фоне, пять колец Олимпиады на разноцветном фоне, и традиционный, "открыточный" стиль ― снеговик, елочки и снежинки.

Что касается пешеходных зон и бульваров, упор будет сделан на праздничное освещение и световые эффекты. Так, Никольскую улицу, которую недавно закрыли от машин, украсят светящимися фигурками пешеходов и инсталляциями в виде разноцветных оригами. В Камергерском переулке появятся светодиодные "кристаллы", на Рождественке установят светокомпозицию из букв "Счастья в Новом 2014 году".

Перед входом на Гоголевский бульвар появится объемная композиция с имитацией текущей воды, а на Цветном бульваре установят световые фигуры зверей ― лисы, петуха и волка. "Москвичи и гости столицы смогут сфотографироваться на бульварах с объемными фигурами снеговиков, уютно сидящими на лавочках, со световыми фигурами зверей в сказочном лесу. Каркасы фигур зверей заполняются сотнями светодиодных лампочек и создают динамичный сказочный эффект", ― пояснили в департаменте СМИ и рекламы.



Цветной бульвар. Фото: департамент СМИ и рекламы

Завкафедрой транспортной телематики МАДИ Владимир Власов пояснил, что для праздничного оформления нужно найти автобусы, которые еще не обклеены коммерческой рекламой. "Технология наклейки недорогая и налаженная", ― сказал Власов. По его словам, если при отклеивании новогоднего оформления будет повреждена краска на корпусе автобусу, то его можно будет заклеить коммерческой рекламой.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова, общественному транспорту необходим стильный новогодний имидж.

Завлабораторией Всероссийского научно-исследовательского светотехнического института им. С.И. Вавилова Анатолий Черняк сказал М24.ru, что сделать праздничную подсветку в центре Москвы несложно, так как сейчас используется современное энергоэффективное оборудование. "Различные средства освещения, например, светодиодные "паутинки", которыми украшают деревья, подсоединяются к сетям наружного освещения. Мощность и режим подсветки можно менять. Главное, чтобы праздничная подсветка не была навязчивой, а приятно горела и хорошо смотрелась в зимнем пейзаже", ― добавил Черняк.

Отметим, что на реализацию концепции оформления Москвы к празднованию Нового года и Рождества будет потрачено более 200 млн рублей. Всего на архитектурную подсветку домов, улиц, магистралей и других объектов, а также на дворовое освещение в 2013 году выделено 6,5 млрд рублей.

Марина Курганская, Дарья Миронова