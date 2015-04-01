Коммунальные службы борются с последствиями снегопада в столице

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

10 тысяч единиц техники борются с последствиями снегопада в городе. В непогоду коммунальные службы работают в усиленном режиме, сообщил исполняющий обязанности по координации вопросов жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Андрей Цыбин.

Он отметил, что за последние сутки в столице выпало 4 сантиметра снега, поэтому к работе привлекли более 33 тысяч рабочих и около 10 тысяч единиц спецтехники, включая подметально-уборочные машины, передает пресс-служба департамента ЖКХ и благоустройства.

В ночь на 1 апреля в столице выпало три сантиметра снега

Цыбин также поручил коммунальным службам продолжить интенсивную уборку улиц от снега и загрязнений. Особое внимание уделяется дворам и внутриквартальным проездам.

Напомним, в столице установлен рекорд по продолжительности штормового ветра. Он не оставляет столицу в течение четырех суток. Как рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец, улучшений в ближайшие дни не произойдет, порывы будут достигать скорости 17 метров в секунду, а ситуация еще больше усугубится интенсивными и продолжительными осадками.

"Мосгорсправка": штормовое предупреждение

Ранее синоптики объявили в Москве "оранжевый" уровень опасности из-за сильного ветра. Такие данные приведены на сайте Гидрометцентра России. "Оранжевый" уровень опасности является предпоследним в классификации Гидрометцентра. Это значит, что неблагоприятные погодные условия представляют реальную опасность для человека и могут привести к значительному материальному ущербу.

Напомним, вечером 29 марта и ночью 30 марта в столице дул сильный ветер, поваливший около 30 деревьев; коммунальщики уже их распилили и вывезли. Кроме того, были повреждены несколько машин – на них упали деревья и незакрепленные конструкции.

Добавим, что столичные власти опровергли информацию о повреждениях зданий и обрыве проводов из-за сильного ветра. Все системы жизнеобеспечения города работают в штатном режиме, сказал пресс-секретарь заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Игорь Пергаменщик.

"В некоторых СМИ сообщалось, что в Москве якобы повреждены крыши и обшивка десятков зданий и оборваны провода коммуникаций. Мы не зафиксировали ни одного такого случая", – подчеркнул Пергаменщик. Он также добавил, что информация об отключении потребителей от тепло- и электроснабжения из-за плохих погодных условий не соответствует действительности.