Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня 2013, 16:12

Спорт

Фестиваль уличных культур соберет профессионалов паркура и воркаута

Фото: M24.ru

23 июня в столице откроется Летний городской фестиваль уличных культур, посвященный тем видам спорта, которые родились и развиваются в урбанистической среде.

Первые мероприятия фестиваля пройдут в Строгино. Так 23 июня в сквере возле стадиона "Янтарь" начнутся районные соревнования по паркуру и воркауту. Участники, показавшие лучшие результаты на районных первенствах, смогут попасть на "Городские Экстремальные Игры" - суперфинал, который состоится 7 сентября, в День Города.

На каждой площадке будет свой куратор – мастер этого вида спорта. В течение дня профессионалы паркура и воркаута проведут показательные выступления, устроят мастер-классы и дадут советы новичкам.

Ответственным за паркур станет лидер трейсерской группы ПК 40 Сергей Шитиков, который неоднократно занимал призовые места на таких соревнованиях соревнованиях как Move Start-Up, Max Attack, Simple Motion.

Площадку воркаута будет курировать Данила Черкасов, один из основателей движения в России, создатель сайта сайта workout24.ru.

Первый этап соревнований пройдет в сквере возле стадиона "Янтарь". Регистрация участников начнется в 10.00, а сами соревнования – в 14.00. Принять участие сможет любой желающий, достигший 18 лет.

История вопроса

Паркур – это искусство преодоления препятствий в городских условиях. Основной идеей движения является принцип "нет границ, есть лишь препятствия".

Воркаут - передовой взгляд на силовые упражнения на гимнастических снарядах.

Сайты по теме


уличный спорт паркур фестивали и праздники

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика