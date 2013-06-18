Фестиваль уличных культур соберет профессионалов паркура и воркаута

Фото: M24.ru

23 июня в столице откроется Летний городской фестиваль уличных культур, посвященный тем видам спорта, которые родились и развиваются в урбанистической среде.

Первые мероприятия фестиваля пройдут в Строгино. Так 23 июня в сквере возле стадиона "Янтарь" начнутся районные соревнования по паркуру и воркауту. Участники, показавшие лучшие результаты на районных первенствах, смогут попасть на "Городские Экстремальные Игры" - суперфинал, который состоится 7 сентября, в День Города.

На каждой площадке будет свой куратор – мастер этого вида спорта. В течение дня профессионалы паркура и воркаута проведут показательные выступления, устроят мастер-классы и дадут советы новичкам.

Ответственным за паркур станет лидер трейсерской группы ПК 40 Сергей Шитиков, который неоднократно занимал призовые места на таких соревнованиях соревнованиях как Move Start-Up, Max Attack, Simple Motion.

Площадку воркаута будет курировать Данила Черкасов, один из основателей движения в России, создатель сайта сайта workout24.ru.

Первый этап соревнований пройдет в сквере возле стадиона "Янтарь". Регистрация участников начнется в 10.00, а сами соревнования – в 14.00. Принять участие сможет любой желающий, достигший 18 лет.