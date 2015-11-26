Московские тусовки: "Бродвей" для стиляг на Тверской

Обозреватель M24.ru Алексей Байков рассказывает о самых знаковых местах тусовок молодежи в столице. На этот раз речь пойдет о так называемом "Бродвее" (или "Броде") на левой стороне Тверской улицы – от здания Госплана до памятника А.С. Пушкину.

Происхождение названия – от одноименной улицы в Нью-Йорке, ставшей символом американского искусства благодаря своему Театральному кварталу, обилию выставочных залов, кабаре и прочих заведений.

Первыми место облюбовали и "нагрели", разумеется, легендарные стиляги. Насчет происхождения этой теперь уже официально первой отечественной субкультуры существуют самые разные мнения.

1. Стиляги были придуманы их главным врагом – "жлобской" советской культурой. Само слово впервые появилось в журнале "Крокодил" (№7, 1949). "Стиляги" – так назывался фельетон некоего Д. Беляева, помещенный под рубрикой "Типы, уходящие в прошлое".

Через месяц пресловутых стиляг не клеймил и не пригвождал к позорному столбу только ленивый, а сами стиляги, до этого называвшие себя "штатниками" (то есть поклонниками всего американского), узнали из этих статей, как им одеваться, как себя вести и какую музыку слушать.

"Он имел изумительно нелепый вид: спина куртки ярко-оранжевая, а рукава и полы зеленые; таких широченных штанов канареечно-горохового цвета я не видел даже в годы знаменитого клеша; ботинки на нем представляли собой хитроумную комбинацию из черного лака и красной замши", – говорилось в материале.

2. Начавшаяся после войны кампания борьбы против "низкопоклонства перед Западом" ударила в том числе и по танцплощадкам.

Нежелательными стали считаться даже популярные до 1941 года фокстрот и танго, остались только идеологически выдержанные полька, вальс, па-де-гра и па-де-патинер. В противовес этим запретам появились молодые люди, танцевавшие "стильно", тогда же была выработана и "большая стильная тройка" – упомянутые в фильме Тодоровского "атомный", "канадский" и "тройной Гамбургский".

Причем даже дожившие до наших времен стиляги не могут вспомнить, откуда именно взялись эти движения, но, судя по всему, это была отечественная микстура из шимми, джиттербага и буги-вуги.

3. Само слово "стиляги" пришло из жаргона ресторанных музыкантов, у которых "стилять" (помесь двух англицизмов: steal – воровать и style – стиль) означало играть в чужой, заимствованной манере. А откуда взялись эти юноши в разноцветных галстуках, мы знать не знаем и вообще.

Впрочем, вся субкультра стиляг точно так же состояла из разнородных элементов, привнесенных отовсюду по принципу "с миру по нитке – голому оранжевый галстук". Цветные пиджаки с подкладками под плечи и пальто с "погончиками" они позаимствовали у американских зутсьютеров (чернокожих музыкантов биг-бэндов и латинских гангстеров) времен войны и добавили к ним брюки-дудочки от британских тедди-бойз.

Прически с пробором и "коком" – от белых из тех же биг-бэндов, жаргон ("чувак", "хилять", "хата", "барать" и прочее) переняли у ресторанных лабухов и нэпманской молодежи 20-х. А основное стиляжное времяпрепровождение, знаменитое "хиляние по Броду" (демонстрация "стильного" себя друзьям и всем окружающим) – это вообще привет из далеких 1820-х: дендизм, Гоголь, Невский проспект.

Кстати сказать, свой "Бродвей" постепенно появился в каждом крупном советском городе. Самыми "стильными" считались Москва, Ленинград, Таллин, Рига и Баку. Центром притяжения московского "Брода" был знаменитый "Кок", он же "Коктейль-Холл", открывшийся по адресу улица Тверская, дом № 6 еще до войны. Рассчитан был этот маленький кусочек Запада в центре Москвы в основном на редких экспатов и отечественную элиту.

В военное время частыми посетителями "Кока" были приезжавшие на побывку офицеры, получавшие огромные денежные премии за подбитый самолет или сожженный танк.

Ну а после того как отгремели залпы победного салюта, их место снова заняла золотая молодежь и примкнувшие к ней стиляги. "Кок" быстро стал культовой точкой: во-первых, он работал до пяти утра, во-вторых – на втором этаже там играл практически запрещенный в те времена джаз.

Цены в "Коке" варьировались от совершенно коммунистических до заоблачных (самым роскошным считался коктейль "Карнавал", который состоял из нескольких слоев ликеров и стоил примерно пять тысяч рублей в пересчете на современные деньги).

Принято считать, что особый импульс стилягам придал фестиваль молодежи 1957 года, но на самом деле он их подкосил.

Выяснилось что "в Америке нет стиляг", а настоящие американцы – это простые ребята, через одного одетые в какие-то странные синие штаны (в СССР еще не знали этого волшебного слова "джинсы"), но в целом выглядят неброско, стригутся коротко и далеко не все слушают джаз. После того как фестиваль отгремел, "Брод" разбежался, а "стильный" внешний вид стал безошибочно выдавать провинциала.

Следующее поколение, пришедшее на московский "Бродвей" и состоявшее из поклонников биг-бита и рок-н-ролла, стало называть его снова улицей Горького или "Стрит", а стиляг – презирать.

"Слово "Бродвей", – вспоминал Юрий Ермаков, лидер одной из первых советских рок-групп "Сокол", – казалось нам пошлым, и, если кто-то при нас говорил: "Я гулял по Бродвею", было ясно, что это не наш человек. Мы не любили стиляг… Мы не ходили в "Коктейль-холл", потому что там сидели белые и пушистые мальчики и такие же белые и пушистые девочки. Ну а мы-то были рокерами!"

История "Брода" на этом закончилась, а главная тусовочная точка Москвы окончательно сместилась на Пушкинскую площадь.