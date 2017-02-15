Более 14 тысяч домовых табличек с подсветкой установят в Москве за год

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За год в столице установят порядка 14,1 тысячи домовых указателей с подсветкой, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Они появятся в Восточном и Юго-Восточном округах в рамках программы по внедрению единой системы навигации.

Также в 2017 году установят 2,6 тысячи синих городских табличек, которые будут указывать направление к ближайшей школе, поликлинике, музею или другим социально значимым объектам.

Всего в этом году на улицах Москвы появится 16,7 тысячи новых навигационных элементов. Все они используются в едином цветовом оформлении: названия улиц и номера домов нанесены белым шрифтом на темно-синем фоне.

Благодаря этому все категории граждан, а том числе слабовидящие, могут их лучше различать. Кроме того, они не отвлекают водителей от дороги и не перекликаются с дорожными знаками.

Внедрение единой системы началось в 2014 году и завершится в 2018-м на территории всех округов Москвы, кроме ТиНАО. В следующем году новые домовые и городские указатели появятся на юге и юго-западе столицы. В результате за пять лет установят более 93 тысяч элементов – 82,4 тысячи домовых и 10,7 тысячи городских указателей.

