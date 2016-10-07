Фото: m24.ru/Роман Балаев

Около 350 литров ухи из ската приготовят на фестивале "Золотая осень", сообщает mos.ru. По расчетам организаторов фестиваля, ее должно хватить на полторы тысячи порций.

Помимо ската в состав ухи войдут дальневосточные кижуч, нерка и чавыча. Традиционное русское блюдо приготовит известный московский шеф-повар Константин Ивлев, который также проведет и кулинарный мастер-класс. Дегустация его кулинарного шедевра пройдет 8 октября на площади Революции.

Ранее сообщалось, что в ходе "Сырных дней" фестиваля, продажи отечественного сыра превзошли все ожидания. Наиболее популярными сортами оказались рокфор, камамбер, горгонзола и моцарелла.