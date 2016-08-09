Пенсионерка угрожала взорвать жилой дом на западе Москвы

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Пожилую женщину, которая угрожала взорвать жилой дом на западе Москвы, увезли врачи, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вечером 8 августа жители домов на улице Вяземская вызвали полицию с просьбой проверить квартиру, в которой находилась неадекватная пенсионерка и кричала, что взорвет жилой дом. Прибывшие правоохранители установили местонахождение женщины и передали ее медикам.

В пресс-службе столичного главка МВД агентству подтвердили факт инцидента, не уточнив подробностей об угрозах женщины.