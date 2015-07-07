Торговый центр "Райкин Плаза" эвакуирован из-за угрозы взрыва

Фото: M24.ru

Полиция эвакуировала около тысячи человек из торгового центра "Райкин Плаза" на северо-востоке столицы из-за сообщения об угрозе взрыва, сообщает Агентство "Москва".

На данный момент проведен визуальный осмотр, ожидается кинолог.

Напомним, за первую половину 2015 года в связи с "телефонным терроризмом" было эвакуировано более 60 тысяч человек. 30 процентов звонков поступают с территории Украины.

В последнее время участились случаи "минирования" не только транспортных узлов, но и крупных торговых центров, поэтому нельзя исключать элемент конкурентной борьбой между ритейлерами, а также потребительского экстремизма, считают эксперты. Ранее в полиции сообщали, что хотят выложить в сеть черный список осужденных за ложные сообщения о бомбах.

С начала 2015 года ложные сообщения о готовящихся взрывах затронули практически все центральные вокзалы Москвы. Один из последних случаев произошел в начале июня на Курском вокзале, когда было эвакуировано около 800 человек. Кроме того "телефонные террористы" не раз нарушали покой посетителей ТЦ "РИО", которые находятся в Москве и области.

За ложный звонок о якобы заложенной бомбе заводится уголовное дело по статье 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Статья предусматривает разные виды наказаний, в том числе штраф до 200 тысяч рублей, исправительные работы от года до двух лет, обязательные работы до 480 часов и даже лишение свободы на срок до трех лет.

Если "телефонный терроризм" привел к тяжким последствиям или крупному ущербу, то с преступника могут взыскать до 1 миллиона рублей или посадить в тюрьму на пять лет. Поправки, ужесточающие ответственность, были приняты весной 2014 года. Если шутник оказался несовершеннолетним, штраф взимают с его родителей.