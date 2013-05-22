Форма поиска по сайту

22 мая 2013, 12:26

Происшествия

Вневедомственная охрана разработала новую противоугонную систему

Фото: ИТАР-ТАСС

Управление вневедомственной охраны Москвы разработало новую противоугонную систему. Водители, установившие себе эту сигнализацию, могут вообще не обращаться в полицию при угоне автомобиля, за транспортным средством будут следить в режиме онлайн.

О разработке новой противоугонной системы на пресс-конференции сообщил начальник управления вневедомственной охраны (УВО) ГУВД Москвы Анатолий Абрамочкин.

Партнеры УВО разработали спутниковую систему охраны автомобиля, сигнал которой будет поступать на пульт дежурного. При попытке угона автомобиля, взломе замка и других противоправных действиях, сигнал поступит на пульт дежурного и перемещение автомобиля начнут отслеживать в режиме онлайн.

Кроме того, на место преступления прибудет наряд полиции.

Ввод данной системы в эксплуатацию планируется в ближайшем будущем, после того, как она будет доработана и пройдет специальные тесты.

