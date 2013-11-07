Столичным полицейским выдали первые удостоверения – "мурки"

Фото: ИТАР-ТАСС

На собрании, посвященном грядущему Дню работника органов внутренних дел (10 ноября), глава столичного управления МВД Анатолий Якунин вручил первые удостоверения – "мурки" оперативникам угрозыска.

Как сообщает пресс-служба столичного управления полиции, легендарные "корочки" получили те сыщики, кто проявил себя при раскрытии резонансного убийства в Бирюлево.

Напомним, 4 октября 2013 года Глава МВД Владимир Колокольцев объявил о возвращении столичным оперативникам МУР их удостоверений – легендарных "мурок".