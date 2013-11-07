Столичным полицейским выдали первые удостоверения – "мурки"

Фото: ИТАР-ТАСС
На собрании, посвященном грядущему Дню работника органов внутренних дел (10 ноября), глава столичного управления МВД Анатолий Якунин вручил первые удостоверения – "мурки" оперативникам угрозыска.
Как сообщает пресс-служба столичного управления полиции, легендарные "корочки" получили те сыщики, кто проявил себя при раскрытии резонансного убийства в Бирюлево.
Напомним, 4 октября 2013 года Глава МВД Владимир Колокольцев объявил о возвращении столичным оперативникам МУР их удостоверений – легендарных "мурок".
История вопросаПо форме "мурки" напоминают книжку. Именно такие удостоверения были у первых сотрудников советского МУРа, которые не носили форму. Бандиты узнавали их по "муркам" и специальным значкам, которые они носили за лацканом пиджака.
Столичные сыщики лишились своих "фирменных" удостоверений, которые еще называли "профсоюзными билетами", около 15 лет назад. Реформа была сделана для того, чтобы привести документы правоохранительных органов к одному формату.
