В Подмосковье закрыли цех по пошиву поддельной спортивной одежды

Фото: ИТАР-ТАСС

В подмосковном Серпухове полицейские закрыли цех по пошиву поддельной спортивной одежды, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

В ходе осмотра производства правоохранители нашли 60 машин и оверлоков, а также 600 комплектов готовой формы. Кроме того, в цеху были найдены трафареты для подделки фирменных знаков. Пошивом одежды занимались нелегальные мигранты из Вьетнама.

В результате мероприятия были задержаны 75 иностранцев, все они депортированы за пределы России. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация незаконной миграции", которая предусматривает до семи лет колонии.

Образцы изъятой продукции направили на экспертизу для установления степени опасности для жизни и здоровья потребителей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконное использование товарного знака".