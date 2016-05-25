Наркоторговец получил 12 лет строгого режима за сбыт "спайса"

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Суд в подмосковном Королеве приговорил сбытчика "спайса" к 12 годам колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

Следствием установлено, что в декабре прошлого года злоумышленник продал более трех граммов наркотиков. В тот же день наркосбытчик был задержан.

В ходе обыска по месту жительства мужчины было обнаружено и изъято еще 19,25 грамма "спайса".

По приговору суда Асланову назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.