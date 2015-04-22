Сегодня в СМИ: "дело Васильевой" и собеседование по Skype

Фото: M24.ru

"Дело Васильевой" оценивают в 16 миллиардов

Пресненский районный суд переходит к прениям сторон по уголовному делу о хищениях имущества Минобороны через структуры ОАО "Оборонсервис". Гособвинение запросит сроки наказания для главной обвиняемой, экс-начальника департамента имущественных отношений (ДИО) военного ведомства Евгении Васильевой и ее предполагаемых сообщников.

При этом, "Коммерсантъ", даже оправдательный приговор Васильевой запустит процедуру ее нового уголовного преследования: в "запасе" у СКР остаются еще 34 эпизода хищений на общую сумму 16 миллиардов рублей.

Кем работают иностранцы в России

Экономический кризис, резкое падение национальной валюты и введенные против России санкции не очень сказались на привлечении иностранной рабочей силы российскими компаниями, пишет РБК.

Заграничные работники по-прежнему пользуются спросом у отечественных компаний: больше всего в стране нужны китайские каменщики и вьетнамские швеи, но востребованы и массажисты, и артисты, и даже варщик сиропов.

Банки заберут у регионов налоги

Регионы могут лишиться части собранных налогов: банки недополучили прибыль и требуют назад деньги из бюджета. Компромисс состоит в уменьшении будущих налогов, сообщает газета "Ведомости".

Тревогу накануне забил минфин Нижегородской области. Волго-Вятский Сбербанк частично требует уплаченный уже в областной бюджет налог на прибыль за 2014 год, заявила министр финансов региона Ольга Сулим.

Оплатить второй планшет и третью шубу

Резко сокращено может быть количество импортных мобильных телефонов, компьютеров, шуб или кроссовок, которые физлица имеют право ввозить в Россию без пошлин. И на границе придется дополнительно заплатить чуть ли не за каждую вторую зарубежную покупку.

Такие правила уже работают в Белоруссии и могут быть перенесены в нашу страну, пишет в среду "Российская газета".

Предельный размер микрокредитов увеличат втрое

Минфин собирается увеличить предельный размер микрозаймов для индивидуальных предпринимателей (ИП) и юрлиц с нынешнего миллиона до 3 миллионов рублей. По мнению экспертов, это позволит сделать микрокредитование более цивилизованным и очистит рынок от теневых сделок, сообщает "Российская газета".

На работу по скайпу

На портале Роструда "Работа в России" появится новый сервис: граждане смогут не только подыскать подходящую вакансию, но и пообщаться он-лайн с потенциальным работодателем, пишет "Российская газета".

Это актуально для повышения мобильности рабочих ресурсов: вопрос о трудоустройстве в другом регионе можно будет решить дистанционно, сообщил вчера глава Роструда Всеволод Вуколов.

Как попасть в программу господдержки

Российское правительство утвердило правила помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной ситуации из-за кризиса. Ее получат менее 1% из 2,6 миллиона человек, которые должны банкам 4,3 триллиона рублей. Суть программы — реструктурировать кредиты на покупку жилья.

О том, как попасть в программу господдержки - в материале РБК.

Депутаты предложили отсрочить начало начисления спецвыплат госчиновникам

Правительство готово обсуждать фактическое повышение пенсионного возраста для чиновников. Госслужащие начнут позже получать пенсии за выслугу лет, сообщает РБК.

Сейчас госслужащие, как и все, имеют право на получение страховой пенсии по старости в 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Однако они также имеют право на получение еще одной "спецпенсии" - если их стаж работы на госслужбе составит не менее 15 лет и если они проработали на госслужбе не менее 12 полных месяцев перед увольнением.

Материнский капитал разрешат потратить

В 2015 году россиянам разрешат потратить из материнского капитала до 20 тысяч рублей. Причем на все, что душа пожелает - никаких ограничений не предусмотрено. Чтобы определиться с желанием получить деньги, дан почти год - заявление о выдаче средств нужно подать до 31 марта 2016 года, пишет "Российская газета".

Роскосмос сократил расходы

Федеральное космическое агентство (Роскосмос) завершило работу над проектом Федеральной космической программы (ФКП) на 2016-2025 годы. Сократить расходы удалось более чем на 400 миллиардов рублей - до 2 триллионов.

Для этого пришлось отказаться от ряда научных аппаратов, сверхтяжелой ракеты и еще 29 опытно-конструкторских работ, зато сохранить пилотируемый облет Луны. В агентстве рассчитывают, что в каких-то сегментах программа даже принесет прибыль, сообщает "Коммерсантъ".