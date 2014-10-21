Водителю снегоуборщика во Внукове, где разбился самолет, грозит до 7 лет колонии

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Водителю снегоуборочной машины, вовлеченному в инцидент с самолетом Falcon во Внукове, грозит до 7 лет лишения свободы, если его вина в аварии будет доказана, сообщает телеканал "Россия 24". В результате авиакатастрофы частного самолета погибли 4 человека.

В настоящее время водитель снегоуборщика находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту "Внуково". Погибли 4 человека. Это 3 члена экипажа и пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана. Аэропорт временно прекратил принимать рейсы, однако спустя примерно полтора часа полностью возобновил работу.

Самолет выполнял рейс Москва - Париж. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек".

В Следственном комитете России отметили, что водитель снегоуборочной машины был пьян. Однако следователи проверят и другие версии: в качестве возможных причин крушения рассматриваются - ошибка диспетчеров, неблагоприятные погодные условия и ошибка пилотов.