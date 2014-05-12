На злостных должников в Москве с начала года завели более 300 дел

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Столичные приставы за четыре месяца 2014 года возбудили в отношении злостных должников более 300 уголовных дел, сообщает пресс-служба УФССП России по Москве.

Больше всего дел заведено по статье "Злостное уклонение от уплаты алиментов" – 287. Максимальное наказание по ней составляет год колонии.

Кроме того, дознаватели службы приставов возбудили 15 дел по статье "Неисполнение приговора суда или решения суда", 14 уголовных дел по статье "Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту" и 12 дел по статье "Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности".



