Сегодня в СМИ: новые магазины и зачет по ПДД для школьников

Фото: M24.ru

Государство будет регулировать цены не только на лекарства

Рост стоимости таблеток, капель и мазей, который наблюдают в последнее время россияне, может остановиться. Владимир Путин подписал законы, ужесточающие государственное регулирование цен на лекарства и дорогие медицинские изделия.

Эти меры поддержки пациентов были предусмотрены антикризисным планом правительства, направленным на безболезненное преодоление россиянами сложного периода в экономике. Соответствующие документы публикует в среду "Российская газета".

У школьников будут принимать зачет по Правилам дорожного движения

Общественная палата предлагает ввести зачет для школьников по знанию Правил дорожного движения. Как рассказал председатель комиссии по безопасности Общественной палаты Антон Цветков, более 23 тысяч аварий происходит именно с пешеходами, пишет "Российская газета".

Тем не менее в школах на Правила дорожного движения в рамках урока ОБЖ отводится один час в год. Все воспитание в этом вопросе ложится целиком и полностью на плечи родителей.

Семена и грибы под запретом

Садоводы, которые решили заказать семена или саженцы в зарубежных интернет-магазинах, должны учесть, что физические лица не могут отправлять и получать в международных почтовых отправлениях растения в любом виде и состоянии, семена, а также грибы

Об этом рассказал "Российской газете" руководитель отдела организации взаимодействия с таможенными органами "Почты России" Михаил Рыскин.

Присяжных пугали кровной местью

Преображенский районный суд приступил к рассмотрению по существу скандального уголовного дела в отношении двух бывших присяжных Мосгорсуда, участвовавших в процессе об убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова, сообщает "Коммерсантъ".

По версии Следственного комитета России (СКР), Диана Ломоносова и Виталий Пронин пытались по заданию адвоката Мурада Мусаева запугать остальных членов коллегии, чтобы добиться оправдательного вердикта для обвиняемого Юсупа Темерханова.

Корейцы обогнали АвтоВАЗ

Резкий спад продаж новых автомобилей в начале года спровоцировал в отрасли ценовые войны за рыночные доли. В выигрыше помимо традиционно дешевых Lada оказались корейские Kia и Hyundai, которые смогли сдержать подорожание своих моделей на уровне 15%. В итоге их суммарная доля рынка впервые превысила 20% - это уже больше, чем у АвтоВАЗа.

Многие американские и европейские бренды, повышавшие цены на 20-50%, в итоге чуть не потеряли для себя российский рынок, пишет "Коммерсантъ".

В Турцию - по внутренним паспортам

Власти Турции изучают возможность еще большего упрощения визовой политики в отношении России. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу допустил, что граждане России смогут прибывать в Турцию не по заграничным, а по внутренним паспортам. Турецкий дипломатический источник подтвердил, что "такая возможность рассматривается". В посольстве РФ в Анкаре заявили, что пока не получали от турецкой стороны разъяснений.

Эксперты газеты "Коммерсантъ" напоминают: любые шаги по упрощению визового режима подразумевают, что они будут делаться на двусторонней основе.

300 "Пятерочек" в помещениях "Ростелекома"

Второй по выручке ритейлер в России – X5 Retail Group договорилась, что получит от "Ростелекома" портфель недвижимости для редевелопмента и последующего открытия там своих магазинов, сообщает газета "Ведомости".

Как пояснил представитель "Ростелекома", в ходе реализуемой стратегии повышения эффективности бизнеса в компании действует программа оптимизации портфеля недвижимости, предполагающая в том числе ее продажу или аренду.

Родителям учеников расскажут о рабочих профессиях

11 марта Департамент образования познакомит родителей школьников с системой среднего специального образования столицы. Совещание в таком формате - совместно с коммунальщиками - проводится впервые, пишет "Вечерняя Москва".