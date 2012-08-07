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Происшествия

07 августа 2012, 12:53

В Москве осудили банду угонщиков дорогих иномарок

уголовные дела суды угоны автомобилей

ИТАР-ТАСС

Гагаринский районный суд Москвы вынес приговор в отношении банды угонщиков дорогих автомобилей.

По данным следствия, в июне прошлого года четверо мужчин создали организованную группу и разработали схему хищения иномарок. Преступления они совершали по ночам. Двое членов банды с помощью специальных технических средств отключали охранную систему автомобиля, в то время как их сообщники следили за обстановкой. После этого злоумышленники угоняли машину.

Так, 26 июля 2011 преступникам удалось угнать с улицы Новаторов автомобиль BMW X6. Через месяц они попытались похитить BMW X5 с улицы Мосфильмовской, но были задержаны полицейскими на месте преступления.

Как сообщает пресс-служба московской прокуратуры, суд признал мужчин виновными по двум статьям – "Совершение кражи" и "Покушение на кражу". Один из преступников осужден на 12 лет колонии строгого режима. Еще одного приговорили к 9 годам общего режима. Остальные двое отсидят по 8 лет в колонии общего режима с ограничением свободы сроком на два года.

Кроме того, трое осужденных должны будут выплатить штрафы в размере 700 тысяч рублей, еще один – 500 тысяч рублей.

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