Фигуранта дела "Оборонсервиса" Закутайло подозревают в растрате

Одному из фигурантов дела "Оборонсервиса" - экс-начальнику ОАО ОМС Максиму Закутайло вскоре предъявят новое обвинение — в растрате. Следствие полагает, что он выплачивал деньги из средств Минобороны своей подруге Анастасии.

Изучив биографию Закутайло, сотрудники главного военного следственного управления установили, что, перебравшись в Москву в 2010 году, он привез с собой свою питерскую знакомую. При этом она была фиктивно устроена на должность помощника Закутайло, и за неполный год ей было выплатили порядка 300 тысяч рублей. Эти действия квалифицированы по статье "присвоение или растрата", пишет "Коммерсантъ".

В ходе следствия выяснилось, что сам Максим Закутайло попал в военно-хозяйственную систему благодаря протекции своей гражданской жены Екатерины Сметановой, которая руководила центром правовой поддержки "Эксперт" (в настоящее время ее обвиняют в особо крупном мошенничестве). Та, в свою очередь, отрекомендовала мужа своей подруге Евгении Васильевой, занимавшей должность начальника департамента имущественных отношений Минобороны.

Поступив на работу в ОАО "Оборонсервис", Закутайло сделал там блестящую карьеру. С 2010 года он возглавлял акционерные общества Минобороны: "Спецремонт", "Управление торговли командования воздушно-космической обороны", "101-й Центральный авторемонтный завод" и "Окружной материальный склад Московского округа ВВС и ПВО".

На последней должности, по данным следствия, он за бесценок продал коттеджный поселок министерства на берегу Азовского моря. Ведомство вложило в объект около 300 миллионов рублей, а продали его всего за 92 миллиона как 3 гектара пустующей земли. При этом 5 миллионов рублей получила Екатерина Сметанова в качестве агентского вознаграждения.

Изучив доходы и расходы фигурантов громкого дела, следствие установило, что риэлтор Сметанова, формально независимая от Минобороны, получала еще и зарплату в Главном управлении обустройства войск, входившем в структуру "Оборонсервиса". На ставках в ведомстве были и многие ее подчиненные. Кроме того, проверяется информация о том, что у Евгении Васильевой был целый штат прислуги, которая получала зарплату в структурах "Оборонсервиса".