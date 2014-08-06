Авиадебошир с рейса Москва-Гоа предстанет перед астраханским судом

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Авиадебошир с рейса Москва-Гоа предстанет перед судом в Астрахани. Мужчину обвиняют в применении насилия и оскорблении представителей власти, сообщает "Интерфакс".

Инцидент произошел 17 марта. 25-летний пассажир рейса Москва-Гоа начал буянить, пытался затеять драку с соседями по самолету и бортпроводниками.

Из-за его выходок пилоты вынуждены были посадить самолет в Астрахани, где на борт поднялись сотрудники полиции. Однако пьяный пассажир отказался подчиниться их требованиям.

В итоге его насильно доставили в медицинский пункт аэропорта, где он начал оскорблять полицейских, а затем укусил одного из стражей порядка за кисть руки, а другого ударил ногой.

Авиадебошир стал фигурантом уголовного дела, которое в ближайшее время будет рассмотрено по существу.