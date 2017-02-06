Пропавшая студентка: почему Наталья Меламед ушла из дома и как ее искали

Наталья Меламед. Фото: moscow.sledcom.ru

Москвичка Наталья Меламед, найденная мертвой в Красногорском лесопарке, оставила предсмертную записку, в которой она просила никого не винить в своей смерти. Как шли поиски девушки – в материале m24.ru.

Кто такая Наталья Меламед

23-летняя выпускница МГУ, с отличием закончила психологический факультет. Жила в квартире на Митинской улице, любила путешествовать и недавно устроилась на работу.

По некоторым данным, девушка страдала депрессией и наблюдалась у врачей, но ее родственники говорят, что серьезных причин уходить из дома у нее не было.

Как она пропала и как шли поиски

24 января Наталья вышла из дома и не вернулась, о ее пропаже в полицию заявил отец. Пропавшая любила гулять в Красногорском лесопарке, так что основные поиски развернулись там.

В мероприятии участвовали более 700 человек – полиция, военнослужащие Росгвардии, родные, друзья и добровольцы. За любую информацию о ней близкие Меламед обещали миллион рублей.

3 февраля следователи столичного управления СК завели уголовное дело по статье "Убийство" и в тот же день тело девушки нашли в парке.

Труп был опознан, при ней нашли паспорт. Следов насильственной смерти специалисты не обнаружили: скорее всего, девушка замерзла. Для установления точных причин смерти назначена судмедэкспертиза.