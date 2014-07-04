Грабителю дали 3,5 года колонии за попытку украсть четыре бургера

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Грабитель, который пытался при помощи пистолета получить в McDonald's четыре бургера, приговорен к 3,5 годам колонии. Апелляцию осужденного суд оставил без удовлетворения, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Преступление было совершено 30 сентября прошлого года. 23-летний уроженец Тамбовской области Владимир Лопатин зашел в ресторан McDonald's и направил на кассиршу пистолет с требованием немедленно выдать ему четыре бургера.

Однако продавец убежала в служебное помещение. Тогда злоумышленник начал угрожать оружием посетителю ресторана и потребовал от него дать 500 рублей.

Не получив желаемого, Лопатин скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан.