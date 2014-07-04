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Происшествия

04 июля 2014, 15:13

Адвокаты Сугробова предложили выпустить его под залог в 100 млн рублей

уголовные дела суды Денис Сугробов Борис Колесников

Фото: ИТАР-ТАСС

Адвокаты экс-руководителя антикоррупционного управления МВД России генерала Дениса Сугробова, предложили выпустить его из-под стражи за 103,5 миллиона рублей залога, сообщает "Интерфакс". Бывший высокопоставленный полицейский проходит обвиняемым по делу о превышении должностных полномочий.

За экс-полицейского поручились министр внутренних дел по Кабардино-Балкарии генерал Сергей Васильев, глава МВД Дагестана генерал Абдурашид Магомедов и начальник УМВД Ивановской области Александр Никитин.

В пятницу суд рассматривает вопрос о продлении Сугробову срока ареста.

15 мая Сугробову предъявили обвинение по статьям "Организация преступного сообщества", "Организация провокации взятки" и "Превышение должностных полномочий".

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Сугробов и другие его экс-коллеги обвиняются в попытке подставить сотрудника ФСБ. В частности, они планировали выдать себя за бизнесменов и предложить взять их "под крышу" за 10 тысяч долларов в месяц. После этого заподозренные в злоупотреблениях сотрудники были временно освобождены от должностей.

Обвиняемым по этому делу, в частности, проходил заместитель Сугробова генерал Борис Колесников, который 16 июня покончил с собой во время допроса. Он попросил разрешения у следователя отлучиться в туалет, но по дороге туда выпрыгнул в окно.

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