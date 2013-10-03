Более 40 вооруженных граждан задержаны в офисе в ВАО

Более 40 вооруженных человек напали на столичный офис

В офисе коммерческой организации на востоке Москвы правоохранители задержали 44 вооруженных человека в масках. Нарушители правопорядка ворвались в помещение на улице Кусковской, дом 12 накануне.

Сообщение о том, что группа людей мешает работе офиса оптово-розничной базы поступило в отделение полиции в 16.34. Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли 9 единиц травматического оружия, на которых имелись лицензии, матерчатые маски, газовый баллончик, складные и кухонные ножи, кастет, металлическую телескопическую дубинку, нунчаки и обрезки металлической арматуры, сообщил M24.ru источник в правоохранительных органах.

Предварительная версия случившегося – спор между хозяйствующими субъектами. Возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".