17 февраля 2017, 11:54

Происшествия

Уголовное дело могут завести против экс-советника Трампа

Фото: ТАСС/Zuma/Andrew Harrer

Против бывшего советника по национальной безопасности США Майкла Флинна могут завести уголовное дело за обман агентов ФБР, сообщает "Мир 24" со ссылкой на The Washington Post.

24 января Флинн сообщил сотрудникам ФБР, что не обсуждал антироссийские санкции с послом РФ Сергеем Кисляком. По данным издания, экс-советник солгал, так как спецслужбы знали детали упомянутого телефонного разговора. Ложь сотрудникам ФБР является уголовно наказуемым преступлением.

Ранее CNN сообщала, что ФБР США, скорее всего, не предъявит обвинений Майклу Флинну в связи с его беседой с Сергеем Кисляком. По сведениям источников в правоохранительных органах, в ФБР считали, что Флинн правдиво отвечал на вопросы следователей. В ряде случаев он утверждал, что не помнит, о чем говорил с Кисляком. Но в ФБР считали, что он не пытался таким образом дезинформировать сотрудников бюро.

Отмечалось, что поступление какой-либо новой важной информации может изменить позицию ФБР по вопросу о предъявлении обвинений.

20 января 2017 года Майкла Флинна назначили на должность советника по национальной безопасности, однако 13 февраля он подал в отставку в связи со скандалом. Его преемником стал генерал Джозеф Келлог.

