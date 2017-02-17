Уголовное дело могут завести против экс-советника Трампа

Фото: ТАСС/Zuma/Andrew Harrer

Против бывшего советника по национальной безопасности США Майкла Флинна могут завести уголовное дело за обман агентов ФБР, сообщает "Мир 24" со ссылкой на The Washington Post.

24 января Флинн сообщил сотрудникам ФБР, что не обсуждал антироссийские санкции с послом РФ Сергеем Кисляком. По данным издания, экс-советник солгал, так как спецслужбы знали детали упомянутого телефонного разговора. Ложь сотрудникам ФБР является уголовно наказуемым преступлением.