Уголовное дело могут завести против экс-советника Трампа

Против бывшего советника по национальной безопасности США Майкла Флинна могут завести уголовное дело за обман агентов ФБР, сообщает "Мир 24" со ссылкой на The Washington Post.
24 января Флинн сообщил сотрудникам ФБР, что не обсуждал антироссийские санкции с послом РФ Сергеем Кисляком. По данным издания, экс-советник солгал, так как спецслужбы знали детали упомянутого телефонного разговора. Ложь сотрудникам ФБР является уголовно наказуемым преступлением.
Отмечалось, что поступление какой-либо новой важной информации может изменить позицию ФБР по вопросу о предъявлении обвинений.
20 января 2017 года Майкла Флинна назначили на должность советника по национальной безопасности, однако 13 февраля он подал в отставку в связи со скандалом. Его преемником стал генерал Джозеф Келлог.