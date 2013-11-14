Наука: Владимир Каганский

Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Каганский - советский и российский географ и ученый, специалист в области теории классификации (классиологии); публицист. Автор более 300 научных и научно-публицистических работ.

Основные области исследований — теоретическая география, теория районирования и классификация, проблема границ и лимология, герменевтика российского культурного ландшафта и постсоветского пространства. Участник междисциплинарных исследований, путешественник.

Владимир Каганский является автором ряда спецкурсов в МГУ, Высшей школе экономики и других высших учебных заведениях.