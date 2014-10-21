Между адом и раем: приводят ли грехи человека к болезням

"Нераскрытые тайны": Тайна греха

Считается, что многие болезни - это наказание за грехи прошлого и настоящего. По мнению суеверных людей, жадность неминуемо приводит к болезням сердца. Но действительно ли, совершив греховный поступок, каждый понесет некое наказание? Откуда пошло это поверие? Кто и когда придумал слово "грех"? И почему в лингвокультуру человека прочно вошли лишь "семь смертных грехов", описанных в Библии? Тайны грехов выяснял телеканал "Москва Доверие".

В начале 80-х на Кольской сверхглубокой скважине трудились ведущие геологи страны. Их главной целью было как можно глубже пробурить почву, чтобы получить данные о строении земной коры. И ученым это удалось: они дошли до колоссальной отметки – 12,2 тысячи метра. Это был мировой рекорд. Но несмотря на долгожданный успех и массу научных открытий, все работы на Кольской сверхглубокой внезапно прекратились.

О том, что именно произошло в недрах скважины, до сих пор ходит немало слухов. Местные жители рассказывают, что геологи столкнулись с чем-то поистине необъяснимым и страшным. Чем глубже удавалось проходить сквозь толщи земли, тем отчетливей геологи слышали звуки, похожие на стоны и крики людей. С тех пор работы на Кольской скважине не возобновлялись, а жители близлежащего поселка Заполярный и сегодня уверены, что в тот день советские геологи проложили дорогу в ад.

Жуткое место

Более 40 тысяч лет люди пугают друг друга рассказами о жутком месте, где до недавних пор работала Кольская сверхглубокая. О нем упоминается в сказаниях всех народов мира, в разных религиях. Ад, Геенна огненная, Тартар, Нарака, Джаганнатха – лишь призрачная угроза оказаться там и испытать невообразимые страдания заставляла людей сознаваться в любых поступках.

"У каждого человека страх смерти очень индивидуален и никогда не бывает похож. Мало сказать: "Я боюсь смерти". Очень важно узнать, чего человек боится. Некоторые боятся не самого акта смерти, а вот именно процесса смерти: тех страданий, той боли, самого процесса умирания, потому что человеку кажется, что он этого не перенесет, не переживет", - считает врач-психотерапевт Ольга Попова.

Есть много версий, что собой представляет преисподняя, но все же одна идея объединяет все религии: в ад попадают отъявленные грешники – люди, которые при жизни нарушали заповеди и законы без раскаяния и сожаления.

"Любая религиозная система, которая имеет концепцию ада, соответственно, имеет концепцию о грехе, потому что иначе кто будет в ад попадать? Конечно, тот, кто совершает греховные поступки. Вот тогда Геенна огненная", - отмечает доцент Центра изучения религий РГГУ Борис Малышев.

Впрочем, в Средние века ад для многих людей наступал еще при жизни. Представители католической веры изобрели множество поистине садистских пыток для тех, кто предавался страстям и порокам. В наказание нечестивцев истязали на городских площадях, чтобы каждый мог видеть, какая расплата ждет за грехи еще при жизни.

Кольская сверхглубокая скважина, 1983 год. Фото: ТАСС/Майстерман Семен

Помимо этого, в церковных книгах того времени в деталях описывались муки, ожидающие грешника после смерти в аду. Считалось, что чем натуралистичнее описать весь ужас страданий в преисподней, тем вероятнее, что у человека не возникнет и мысли совершать поступки, осуждаемые религией.

"Есть довольно сложные каталоги, если можно сказать, адских мук, очень хорошо описанные в средневековой католической литературе. Все эти образы адских мук исходят из человеческой физиологии. Если с кого-то бесконечно снимать кожу, бесконечно варить в кипящем масле – для людей средневековых это что-то предельно страшное. Потому что близко и пытки, и мучительная смерть от разного рода болезней, и хищные животные, и произвол властей", - отмечает религиовед, преподаватель философского факультета МГУ Павел Костылев.

Тайная жизнь телохранителя Жанны д’Арк

И все же страх неотвратимого наказания не останавливал человечество в его стремлении к запретному и недозволенному. Один из таких ярких примеров – история Жиля де Рэ, французского барона, наставника и телохранителя Жанны д’Арк. Во время Столетней войны именно он возглавлял французское войско в борьбе против английского гнета. Жиля де Рэ считали храбрым воином и одним из спасителей Франции.

Но была и оборотная сторона его жизни. Есть свидетельства, что после смерти Орлеанской девы он занялся алхимией и черной магией. Благодаря участившимся доносам на барона, католическая церковь заключила де Рэ под стражу, обвинив его не только в колдовстве, но и в многочисленных убийствах детей и подростков. И хотя доказательств его вины так и не было найдено, во время страшных пыток барон во всем сознался. В 1440 году он был казнен на глазах у многочисленной толпы.

Несмотря на всю неоднозначность этой истории, Жиль де Рэ и сегодня считается одним из самых коварных грешников Средневековья.

И хотя страшные пытки за грехи остались в далеком прошлом, само понятие греха никуда не делось, мы и сегодня пользуемся этим словом. Несмотря на то, что в светском обществе этот термин трактуется довольно широко, с религиозной точки зрения грех, как и тысячи лет назад, считается самым тяжким поступком, на который способен человек.

7 человеческих пороков

На сегодняшний день самыми известными грехами в обществе, независимо от вероисповедания, считаются: гордыня, зависть, гнев, уныние, алчность, чревоугодие и блуд. Свою широкую известность они получили благодаря упоминанию в известных литературных произведениях, например, в "Божественной комедии" Данте Алигьери. Между тем, эти семь пороков не просто осуждаются религией, они являются смертными грехами. И в качестве расплаты за их свершение – вечные страдания в аду.

Согласно религиозным представлениям, именно с этих слабостей и начинается путь каждого отъявленного грешника. Гордыня дарит самоуверенность и безнаказанность; зависть съедает душу; гнев ослепляет и толкает на убийство; уныние приводит к потере веры; алчность выявляет подлость в человеке; чревоугодие поглощает безвольных; а блуд развращает сознание.

Фото: Семь смертных грехов и Четыре последние вещи, Иероним Босх. Мадрид, Прадо/ en.wikipedia.org

Несмотря на то, что сегодня список семи смертных грехов у всех на слуху, имя его создателя до сих пор неизвестно. Некоторые историки считают, что самый первый каталог смертных грехов был написан еще в VI веке Римским Папой Григорием Великим. Ну а та их последовательность, которая существует и сегодня, была сформулирована в Средние века святым Фомой Аквинским.

Известно и то, что в промежутке между VI и XIII веком над списком смертных грехов работали и другие авторы. Неудивительно, что многие ученые до сих пор спорят, кто же является их настоящим создателем.

"Все мы знаем о закрытой библиотеке Ватикана, в которую нет доступа большинству простых смертных и непростых тоже, поэтому говорить о том, кто первичен, а кто вторичен – я бы не рискнула. Но, по крайней мере, это одна из философских работ, которая получила довольно широкое распространение и которая является, в какой-то степени, источником этой информации", - считает доцент МГПУ Анна Осипова.

Впрочем, истинное количество грехов в мировой религии исчисляется куда большим числом, чем семь. В разных конфессиях существуют разные категории прегрешений, их настолько много, что вместе они формируют сложную иерархию запретных поступков, разобраться в которой подчас совсем нелегко.

"И в иудаизме, и в христианстве есть различные классификации грехов. Существует учение о первородном грехе, которому подвержен абсолютно любой человек. Существует учение о так называемых родовых грехах, которому подвержена конкретная генерация, конкретная семья или конкретный род. И существует личный грех. Индивидуальный грех, соответственно, делится на духовный, душевный и телесный", - отмечает доцент философского факультета МГУ Иван Давыдов.

Существуют также вольные и невольные, тяжкие и легкие, прощаемые и непрощаемые грехи. Впрочем, в том же христианстве все они – следствие греха самого первого, первородного.

Любопытно, но первородный грех упоминается далеко не во всех религиях. К примеру, в иудаизме это понятие отрицается вовсе, и каждый рожденный на свет считается чистым и непорочным созданием. Ислам, хоть и имеет жесткую классификацию грехов и наказаний за них, концепцию первородного греха также не разделяет. Каждый мусульманин несет ответственность лишь за те поступки, которые совершает при жизни. Нет в исламе понятия и о смертных грехах.

Так, в исламе существует две категории грехов: грехи тяжкие и все остальные. Тяжкие грехи в состоянии лишить мусульманина ислама, вывести его за пределы ислама. Прежде всего, это отрицание пророческой природы Мухаммеда, отрицание единобожия, а также отрицание священной истории. Все остальные преступления, вплоть до убийства, в определенных ситуациях могут трактоваться как грехи, не выводящие мусульманина за пределы ислама.

"Религии очень разнообразны, но абсолютно все, мне кажется, родственны в одном: они все считают, что с человеком происходит что-то не то. Что человек подвержен греху, человек находится в состоянии духовной или душевной болезни, человек не обладает истинным знанием. И, соответственно, все вот эти вещи нужно компенсировать", - считает доцент философского факультета МГУ Иван Давыдов.

Чтобы компенсировать склонность к пороку, нужно твердо следовать постулатам религии и, конечно же, искренне раскаяться во всех содеянных грехах. Только тогда человек будет освобожден от расплаты за них и после смерти обретет покой. Религия может простить даже те проступки, которые во всех верованиях считаются тяжкими: убийство, сексуальные извращения и даже преступления против веры.

Благодаря искреннему раскаянию в своих грехах прощение заслужил и самый заклятый враг Будды – его завистливый двоюродный брат Девадатта. Несмотря на то, что он всю жизнь причинял просветленному зло и даже пытался убить его, Будда простил Девадатту.

Первый святой в истории христианства – не кто иной, как раскаявшийся грешник: благоразумный разбойник Дисмас, распятый на лобном месте с Иисусом Христом, в последние минуты жизни раскаялся во всех своих грехах. За это он был прощен и причислен к лику святых.

В исламской религии также есть поучительная история о грешнике, убившем 100 человек, но раскаявшемся и получившем прощение Аллаха. Все эти истории отнюдь не означают, что раскаяние – это обычное признание своих ошибок. Просить прощения за свои грехи – не одно и то же, что извиниться за грубое поведение в общественном транспорте.

Впрочем, были в истории и такие персонажи, которые, осознавая себя грешниками, намеренно откладывали раскаяние до последнего или использовали его в политических целях.

Император Константин I вошел в историю как первый христианский император и святой равноапостольный царь Константин – статус, которого удостаиваются далеко не все святые. А ведь при жизни он был отъявленным грешником: язычник, многобожник, неуравновешенный и вспыльчивый человек. Константин привык силой решать все политические вопросы. Кстати, христианство он принял уже на смертном одре, до последнего откладывая обряд крещения.

Икона "Страшный суд" на территории кремля. Фото: ТАСС/Павел Смертин

Люди уже не боятся ни черта, ни ада

Сегодня ученые говорят: если манипуляции с отпущением грехов и были, то они остались в прошлом. Анализируя уровень веры современного общества, религиоведы обнаружили, что мы больше не боимся ни черта, ни ада. Страх, накопленный тысячелетиями просто растворился. За всю историю существования религии - а это без малого 40 тысяч лет - такое произошло впервые.

Все изменилось, уверяют историки, с расцветом научной мысли. Всеобщая образованность и стремление к исследованию материального мира поменяли сознание человека. Религия потеряла былую власть над человеком.

Стоит отметить, что некоторые ученые пытались научно обосновать религиозные представления о мире, а именно найти доказательства существования ада и рая. Исследователи пытались даже математически рассчитать температуру горения душ грешников. В XVIII веке этот параметр считался ключевым в поисках, ведь, зная температуру, можно выяснить, при каких условиях она могла бы поддерживаться вечно.

Впрочем, несмотря на все попытки, координаты ада так и не вычислили. И хотя с тех пор поиски загробного мира были заброшены, в XXI веке то и дело появляются таинственные сообщения о том, что преисподняя все-таки найдена.

История Кольской сверхглубокой скважины и отважных советских геологов, которым якобы удалось записать крики мучеников в аду, остается сегодня, пожалуй, самой популярной легендой. Снова и снова журналисты пытаются проверить эту информацию, но не находят никаких подтверждений ее подлинности.

А не так давно общественность взбудоражила новость: NASA более 30 лет скрывало информацию, которую в 1973 году астронавты "Skylab-2" с борта космического корабля передали в Центр управления полетами: "Ад находится в середине Солнца. Мы видим, как горят мертвые! Мы видим ад!" После этого связь со "Skylab-2" якобы прервалась на несколько секунд, а после небольшой паузы астронавты передавали обычные для полета данные, как будто и не было этого сенсационного послания.

Из-за отсутствия каких-либо доказательств существования ада на земле и в космосе, официальная наука окончательно оставила все попытки его найти. Ученые сочли эту задачу бесперспективной.

"Не знающий закон да оправдан будет..."

Отбросив амбиции и занявшись изучением физиологии человека, ученые обнаружили куда больше любопытных фактов. Оказалось, далеко не все поступки, которые религия квалифицирует как тяжкие или смертные грехи, совершаются человеком по собственной воле, то есть осознанно. А ведь осознанность – главное условие, чтобы грех считался свершенным.

"Вот с точки зрения богословия юридический принцип "незнание закона не освобождает от ответственности" не совсем работает, потому что "не знающий закон да оправдан будет, а знающий закон по закону и осудится". Это уже Евангелие. То есть единственное, если действительно человек не знает, что так поступать нельзя, что это грех, такой поступок ему не будет вменяться", - считает Борис Малышев.

Исследования ученых показали, многие грехи, так осуждаемые религией, могут быть симптомами тяжелых заболеваний. А управлять процессами, протекающими на уровне физиологии, человек не в силах. Согласно уголовной статистике, вспышки гнева часто становятся причиной для совершения убийств на бытовой почве. И не только. А ведь во всех религиях убийство квалифицируется как тяжкий грех.

Собственно, сам по себе гнев – не что иное, как третий по степени тяжести смертный грех в христианстве, но задумывались ли мы над тем, что это такое? Откуда гнев вообще берется? И почему человек не в силах ему противостоять?

Фрагмент картины Микеланджело "Страшный суд", 1536-41гг. Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Значение и тайна гнева

Гнев – одна из базовых эмоций человека. Зарождается она в древнейшей структуре головного мозга – лимбической системе. В норме гнев должен помогать человеку успешно выходить из стрессовых ситуаций. Но если, к примеру, нарушается работа щитовидной железы, и ее гормоны тироксин и трийодтиронин начинают производить йод в избытке, частые вспышки гнева делают человека неуправляемым.

"Если гормонов щитовидной железы много, то они вызывают перевозбуждение нервной системы, и, соответственно, человек неадекватно реагирует на происходящее, уже не может нормально отвечать на какие-то внешние раздражители, на какие-то отрицательные события, происходящие в его жизни. И это проявляется как раз в таких вспышках гнева, агрессии", - пояснила профессор биологического факультета МГУ Ольга Смирнова.

Физиология гнева крайне сложна, эта эмоция дорого обходится нашему организму, ведь на ее обслуживание тратится огромное количество энергии. В ту же секунду, как человек выходит из себя, в организме запускается своего рода аварийный режим работы.

Если частые вспышки гнева – следствие патологических нарушений в организме, человек никак не может это контролировать. Он даже не понимает, что превращается в монстра. Между тем, постоянный гнев запускает в организме и другие необратимые последствия: он настолько истощает его, что тот перестает нормально работать.

"Истощение сопровождается нарушением функций кишечника, изъязвлением желудка, инфарктами, инсультами и гипертензией. В экспериментах над животными это можно видеть: меньше часа в условиях дискомфорта – у животных иногда возникают глубокие изъязвления слизистой желудка, и давление повышается. А некоторые животные могут погибнуть в этих условиях", - рассказал профессор МГМУ имени И.М. Сеченова Павел Умрюхин.

Причина частых вспышек гнева может быть и следствием расстройства психики, причем самой разной степени тяжести. Контролировать заболевания такого рода без посторонней помощи человек не в состоянии.

Самый тяжкий грех человечества

Одним из самых тяжких грехов в христианстве, иудаизме, а также в исламе считается потеря веры во всевышнего. Нередко к такому состоянию человека приводит затянувшаяся апатия и уныние. Но стоит ли сразу называть его грешником? Ученые полагают, что уныние – не сознательный выбор, иногда это симптом болезни.

Сексуальная жизнь человека во все времена была под пристальным вниманием религии. Ни одна конфессия никогда не одобряла секс до брака, как и измену любого из супругов.

Блуд – седьмой смертный грех в христианстве, тяжкий грех в исламе и иудаизме. И один из пяти строгих запретов в буддизме. Но всегда ли человек способен контролировать свое сексуальное желание?

Психиатры утверждают, что причиной развязной половой жизни часто становится гиперсексуальность. На первый взгляд, в этой особенности человеческого поведения трудно заподозрить болезнь, но нередко оказывается, что это именно так.

Мужчинам, гордящимся своей необузданной сексуальностью, нередко ставят диагноз – сатириазис, женщинам – нимфомания. История человечества богата примерами, когда из-за повышенного сексуального влечения вершились судьбы целых государств.

Второй английский монарх из династии Тюдоров Генрих VIII прославился не только своими реформами, но и бурной личной жизнью: у него было, пожалуй, самое непозволительное количество браков для добропорядочного христианина того времени. За свою жизнь он сменил шесть официальных жен и множество фавориток. А когда Папа Римский отказался аннулировать его брак с Екатериной Арагонской и благословить на супружество с любовницей Анной Болейн, Генрих VIII вывел свою страну из состава Римской католической церкви и провозгласил себя главной Новой английской церкви. Больше ничего не мешало ему официально жениться и разводиться столько, сколько он считал нужным.

Промискуитет – то есть стремление к частой смене половых партнеров – почти всегда следствие серьезных расстройств личности, уверяют психиатры. Причем в равной степени это характерно как для мужчин, так и для женщин. Коварство всевозможных отклонений в сексуальном поведении заключается в том, что они не проявляются сразу, как насморк при простуде. Человек долгое время может даже не подозревать, что болен.

Стратегии нашего сексуального поведения формируются еще в материнской утробе. Гормоны, участвующие в этом, могут не только регулировать процесс непосредственно, но и программировать некоторые особенности, что называется, на будущее.

Чревоугодие или обжорство - поведение, которое также не одобряется многими религиями. К примеру, в исламе принимать пищу вскоре после сытного обеда не просто дурной тон, но и оскорбление веры. Меж тем, ученые уверены: переедание – всегда признак проблем со здоровьем. Это могут быть как генетические мутации, так и приобретенные нарушения в работе гормонов, например, лептина, отвечающего за чувство насыщения.

"Чревоугодие" по мотивам Э.Роттердамского ("Похвала глупости"). Автор - С.Никулина. Фото: ТАСС/Виктор Великжанин

Если лептин не вырабатывается в нужных количествах, сигнал о насыщении так и не доходит до мозга: человек просто не может наесться, потому что не чувствует сытости.

Физиологические патологии и тяжелые расстройства психики часто маскируются под якобы осознанное поведение человека. Разобраться в том, что именно толкает нас на поступки, осуждаемые обществом и религией, очень нелегко. Чем больше ученые узнают о человеке, тем больше вопросов у них возникает.

Так произошло и с недавним открытием биологов: они обнаружили, что все то колоссальное сообщество бактерий, которое существует в нашем организме, способно влиять на наше настроение и поведение.

"Последние данные говорят о том, что эти бактерии способны продуцировать вещества, которые могут регулировать наше поведение. И это может быть полный набор всех тех эмоциональных проявлений, которые свойственны человеку, начиная от какой-то меланхолии и апатичности и заканчивая какой-то агрессией", - отметил научный сотрудник биологического факультета МГУ Андрей Шестаков.

Сказать точно, что за бактерии производят эти вещества, а также проанализировать их химический состав ученые пока не могут. Нет точных данных и о том, какое именно воздействие бактерии оказывают на наше настроение. Эксперименты в этой научной области только начинаются, но какие бы подробности ни открылись в ходе этих исследований, ученые уверены, снимать с себя ответственность за поступки ни в коем случае нельзя.

Кажется, что религия с пониманием относится к загадочной физиологии нашего организма. Недаром многие телесные грехи считаются легко прощаемыми. Чтобы не понести за них наказание, нужно, опять же, искренне раскаяться, но есть небольшой нюанс: бесконечно просить прощения за малые и легкие грехи невозможно.

"Вот такой подход – это называется грех против Духа Святого. Сознание того, что я пойду сейчас исповедуюсь, а потом буду поступать так же – это еще хуже, чем совершать первый раз подобный поступок, потому что искреннее покаяние предполагает абсолютную решимость человека никогда больше так не поступать", - отмечает Малышев.

Выбираем ли мы для себя какое-то вероисповедание или атеизм, религиозное понятие греха все равно незримо присутствует в нашей жизни. Уголовное право любого государства – не что иное, как заповеди, переработанные в законы десятки тысяч лет назад.

Впрочем, поступки менее значимые, чем уголовные преступления, мы уже не так боимся совершать, констатируют психологи. По причине разных заболеваний или в результате сознательного отказа от нравственных принципов почти все грехи прошлого сегодня стали нормой.

"Мы модно едим, модно проводим нашу личную жизнь, у нас есть множество слов для обозначения этих видов моды, за одни концепции которых в Средние века мы бы все долго не пожили. Мы, нравится это кому-то или нет, живем в светском мире, и религия в нем важная, но не определяющая сила. Я бы сказал, что мы находимся на рубеже традиционного понимания религии, когда понимание религии как основополагающей и движущей нас силы постепенно сходит на нет, и религия может стать чем-то другим, но чем – нам только предстоит выяснить", - считает религиовед Павел Костылев.

Кстати, некоторые ученые уже строят гипотезы о том, чем может обернуться господство вседозволенности и утраты веры в наказание за грехи. По одному из сценариев европейская цивилизация в том виде, в котором она существует сейчас, исчезнет. А на смену привычным религиям придет более жесткая и бескомпромиссная сила. И под силой ученые подразумевают сразу несколько радикальных религиозных течений.

Есть и другой вариант. Дальнейшее развитие науки приведет к глубокому осознанию того, как работает человеческий мозг. И возможно, тогда мы получим заветную кнопку для счастья и будем радоваться жизни во всех ее проявлениях. А запретный плод навсегда потеряет свою власть над человеком.