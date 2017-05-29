Авианосец Carl Vinson вернется из Южной Кореи в США

Фото: ТАСС/DPA/Marijan Murat

Атомный авианосец США Carl Vinson на этой неделе покинет восточное побережье Южной Кореи и вернется в Сан-Диего. В пути он совершит остановку на Гавайских островах, сообщает Joong Ang Ilbo.

Carl Vinson и корабли сопровождения прибыли в район Корейского полуострова в апреле после осложнений отношений с КНДР. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что примет меры в отношении Северной Кореи из-за нежелания прекратить испытания баллистических ракет.

Ранее стало известно о намерении Пентагона направить в регион авианосец Nimitz. При этом у берегов Южной Кореи уже несли дежурство авианосцы Ronald Reagan и Carl Vinson.

Накануне КНДР совершила очередной пуск баллистической ракеты. Пхеньян продолжает запуски ракет несмотря на то, что США, Япония и КНР заявили о наложении на страну односторонних санкций вплоть до прекращения поставок газа.