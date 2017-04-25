Форма поиска по сайту

25 апреля 2017, 10:42

Безопасность

Корабли Каспийской флотилии вышли в море в ходе внезапной проверки

Фото: ТАСС/Владимир Тюкаев

Внезапную проверку боевой готовности объявили на Каспийской флотилии, сообщает "Интерфакс".

В учениях задействовали ракетные корабли "Татарстан" (флагман) и "Дагестан", малые ракетные корабли "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг", малые артиллерийские судна "Волгодонск", "Астрахань" и "Махачкала", а также тральщики, противодиверсионный катер и суда гидрографической службы.

В 2015 году флотилия принимала участие в военной операции в Сирии – четыре ракетных корабля выпустили по позициям ИГ (запрещенная в России экстремистская организация) 26 ракет. В пусках участвовали "Дагестан", "Углич", "Град Свияжск" и "Великий Устюг", цели находились в провинциях Ракка, Идлиб и Алеппо.

учения оборона флот каспийская флотилия

Главное

