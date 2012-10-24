Морпехи ВМФ России впервые десантировались в Арктике

Фото: ИТАР-ТАСС

Береговые войска Северного флота впервые в истории российского ВМФ высадили морской десант на побережье острова Котельный, входящий в архипелаг Новосибирских островов, передает "Интерфакс".

В ходе операции были изучены новые районы плавания и возможной высадки десанта в различных местах арктического побережья, проверена возможность использования военной техники и вооружения в условиях Арктики.

Высадка производилась с борта десантного корабля "Александр Отраковский" с помощью гусеничных плавающих транспортеров. Боевая учеба морского десанта в высоких Северных широтах проводилась в рамках межвидового командно-штабного учения войск Западного военного округа по защите национальных интересов России в Арктике.

За успешно проведенную операцию командир подразделения морских пехотинцев Северного флота капитан Александр Ануфриев представлен к награде - Медали Суворова. Еще двое морских пехотинцев представлены к награждению медалями Минобороны.

В последнее время Россия стала увеличивать свое военное присутствие в Арктике. Так, в сентябре на севере страны прошли крупнейшие за последние годы военные учения, в ходе которых дальний поход в Восточное Заполярье совершил тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

В течение месяца экипаж крейсера выполнял ракетные и артиллерийские стрельбы и провел учения по обнаружению подводных лодок условного противника.