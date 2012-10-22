Центр Москвы закроют из-за антитеррористических учений

Красную площадь, Александровский Сад и Васильевский спуск 22 октября перекроют с 20:00 до 22:00 в связи с антитеррористическими учениями Федеральной службы охраны (ФСО).

Сегодня в Кремле и на прилегающей территории пройдут ежегодные плановые учения подразделений Федеральной службы охраны Российской Федерации, сообщается в пресс-релизе ФСО.

В связи с проводимыми мероприятиями 22 октября в период с 20.00 до 22.00 Александровский сад, Красная площадь и Васильевский спуск будут закрыты для доступа жителей и гостей столицы.

Кроме того, с 20.30 до 21.00 для обеспечения проезда колонн пожарной и спасательной техники будут вводиться временные ограничения движения продолжительностью не более 5 минут по Боровицкой площади, улицам Пречистенка и Моховая.

В ходе учений будут отрабатываться механизмы противодействия террористическим угрозам различного характера, а также практические вопросы служебной деятельности, в том числе связанные с обеспечением пожарной безопасности на охраняемых объектах.