Капризы Бога войны: как проводит учения российская артиллерия

"Военное обозрение": Как проходят учения артиллеристов

В армии учебно-полевой выход – одно из самых знаковых событий, ведь только в полевых условиях подразделение в целом и каждый солдат в частности может показать, на что он способен в военном деле. Учения за пределами своей части в полевых условиях проводит каждый род войск. В нашем репортаже вы узнаете о специфике работы главной ударной силы сухопутной армии – артиллерии.

Бог войны

Артиллерийские дивизионы и батарея внутренних войск МВД обеспечивают выполнение задач, стоящих перед подразделениями оперативного, специального назначения и разведки. Мощные артиллерийские системы, состоящие на вооружении Министерства обороны, не всегда можно использовать при проведении спецопераций в населенных пунктах, в то время как мобильная легкая артиллерия внутренних войск выполняет роль не топора, а скальпеля.

Сегодня на вооружении артиллерии внутренних войск стоят гаубицы Д-30, которые могут вести стрельбу как по настильной, так и по навесной траектории на расстояние до 15 километров. Основной минометной системой остается 120-миллиметровый 2Б-11 с дальностью стрельбы до 7,5 километров.

В зенитных подразделениях используют установку ЗУ-23 - самое эффективное средство для поражения огневых точек или комбинированного автотранспорта.

В каждом артиллерийском подразделении внутренних войск проводятся полевые учения, на которых солдаты и офицеры показывают свои навыки управления огнем. Военные выполняют задачи в условиях, приближенным к боевым. Разбивают штабы, строят укрытия, налаживают связь, маскируются, атакуют условного врага и совершают маневры. Кроме того, проводятся соревнования лучших артиллерийских расчетов.

Подмосковный Красноармейск - именно здесь проходят учения внутренних войск. Во время полевых выходов у артиллеристов практически нет таких понятий как подъем и отбой, солдаты и офицеры работают на полную катушку. Иногда сутками, без сна и отдыха. А тут еще и погода преподносит сюрпризы. Во время учений начался ливень с грозой, однако командир от дождя не прячется и подчиненным не позволяет. Не растают, говорит, не сахарные.

"Целью учений ставится повышение навыков, умений, поведения личного состава, офицеров в различных условиях боевой обстановки, погодных условиях, в различные времена года", - рассказывает начальник артиллерии Центрального регионального командования Внутренних войск МВД РФ Александр Воробьев.

Такие учения проводятся по единому замыслу, в постоянно меняющейся сложной обстановке. Ливень подразделениям только на пользу, уверен командир. Настоящие боевые действия ведутся в любую погоду, а в таких условиях вскрываются все промахи и неудачи артиллеристов.





В чистом поле

Учебно-полевые выходы бывают не только у спецназа, пехоты и разведки. Бог войны – артиллерия – тоже должен тренироваться в условиях, приближенных к боевым.

По словам Воробьева, практические учения являются основной формой полевой подготовки, выучки личного состава. Независимо от того, артиллерийские ли это подразделения, общевойсковые или спецназ. Командир считает, что это логическое завершение необходимого боевого взаимодействия.

При этом они будут базироваться не в одном месте, а постоянно перемещаться. Как утверждает Воробьев, все 50 дней личный состав живет непосредственно на полигоне, соответственно, все занятия полевые, практические.

Зелень, поля, луга, птички поют. Но для военных это не природный пейзаж, а учебный полигон. Здесь нет привычных казарм, солдатских коек и уютной армейской столовой. Свой быт солдаты должны обустроить сами.

Под деревом лежит вражеский пулеметчик. Для подавления противника огня дивизион приближается в полном составе. Для определения места стрельб используется сокращенная подготовка. По неприятелю ведут беглый огонь осколочно-фугасными минами.

Если бы враг был не условным, а реальным, то от него осталось бы только мокрое место. Разрывы мин и уничтожение противника должен засечь наблюдатель. Это обязательное условие, иначе можно промахнуться и даже не заметить этого. Небольшая корректировка, и мины попадают точно в цель. Противник уничтожен.

За точность огня командир ставит подчиненным оценки, которые заносятся в журнал. Они будут иметь значение для всей последующей карьеры артиллеристов. Военные не подкачали: первая батарея получает "хорошо", вторая – "отлично".

Военные в считанные минуты обустроили быт, командный пункт, и приступили к стрельбам. Долгие установки нужны, чтобы не тратить впустую боеприпасы. Вражеский пулеметчик уничтожен одной единственной миной.

После поступления команды с наблюдательного пункта на огневую позицию старший офицер батареи с помощью специального вычислителя обрабатывает их, определяя координаты: дальность и угол на цель. После этого по таблицам стрельб он определяет прицел на полученную дальность.

С цифрами и значениями работают двое военных – старший офицер батареи и помощник-вычислитель. У каждого миномета есть прицел по основной точке наводки, по нему военные добавляют указанный офицером доворот. В длинной цепочке передачи информации любая ошибка исключена.

Ответственность у артиллеристов огромная, именно поэтому их учения проводятся исключительно в полевых условиях. Вооружение не позволяет стрелять на территории части - только на полигоне. Отстрелявшись, командир батареи докладывает в командный пункт о выполнении задачи.



Искусство воевать

2Б-11 – самый распространенный миномет в российской армии. Подготовить его к стрельбе – огромная работа. На прицел нужно выставить не менее десятка цифровых значений. Затем надо зарядить мину, а она весит целых 12 килограммов. Чтобы выстрелить, нужно просто дернуть шнур.

После первого выстрела происходит посвящение в артиллеристы – лицо новичка мажется сажей из миномета. Когда дивизион отстрелялся, он должен максимально быстро сменить место дислокации, чтобы противник не накрыл его ответным огнем.

Развернуть военный лагерь – полдела. Как, в случае необходимости, передислоцировать все это хозяйство? Орудия, транспорт, полевые кухни и казармы. Оказывается, артиллеристы могут это сделать за считанные минуты.

Дивизион передислоцируется в полном составе. Пушки, гаубицы, минометы грузят в "Уралы", которые переезжают на новую точку. На следующем полигоне – все по новому кругу – обустройство быта, возведение командного пункта, рытье траншей, проведение коммуникаций, установка орудий.

Бойцы проводят инженерное оборудование огневой позиции. Замаскировать артиллерийский дивизион - работа, к которой никто не относится спустя рукава. Маскировка - вопрос жизни и смерти. С земли подразделение может заметить вражеский шпион, с неба - самолеты-разведчики. Задача военных - сделать так, все было как можно менее заметно.

Замаскировать многотонный "Урал" – дело непростое. Надо спрятать от вражеского глаза и "зенитку". Она гораздо меньше, но ее маскировка отнимает куда больше времени и сил.

При маскировке ЗУ-23 существует определенная технология. Ветки на орудие нужно класть так, чтобы оно могло свободно вращаться. Маскировка не должна препятствовать механизму. Ветки не должны касаться ствола - во время стрельбы пушка раскаляется докрасна, и может произойти возгорание.

А еще обзор для наводчика важно сохранить. В общем, составление такой армейской икебаны – настоящее искусство.

Богом войны артиллерию называют вполне заслуженно. Без этой ударной силы любая армия была бы практически беспомощной. Именно артиллеристы наносят упреждающие удары, вносят смятение в ряды противника, начинают наступление и добивают сломленного врага.