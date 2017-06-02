Форма поиска по сайту

Новости

Новости

02 июня 2017, 04:58

Безопасность

Бомбардировщики B-52 прибыли в Европу на учения

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Базу Королевских ВВС Фэйрфорд (Великобритания) пополнили бомбардировщики B-52H Stratofortresses авиабазы Барксдейл (штат Луизиана, США), сообщает "Лента.ру". Европейские и американские военные проведут учения Arctic Challenge, Saber Strike и BALTOPS на территории Европы.

Совместно с самолетами на европейскую базу прибыло 800 летчиков. Планируется, что учения начнутся в скором времени и продлятся весь июнь.

Целью учений стала координация действий союзников и налаживание более тесных отношений. Также будет решен более широкий спектр проблем.

учения США ВВС Европа жизнь в мире

Главное

