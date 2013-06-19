Концепцию единого учебника истории России оценит общественность

Фото: ИТАР-ТАСС

Концепция единого учебника истории России, создать который поручил президент России Владимир Путин, пройдет стадию общественных обсуждений. Об этом заявил научный руководитель группы по созданию учебника истории, академик РАН Александр Чубарьян.

"Концепция учебника истории, которую мы предлагаем, не является окончательной. Она будет обсуждаться, в нее будут вноситься изменения", - заявил Чубарьян в ходе пресс-конференции.

Для того, чтобы учесть все мнения, участники рабочей группы создали два перечня: исторических фактов, персонажей и событий, которые обязательно должны в новом учебнике и трудных вопросов, который стоят перед авторами учебника.

Обсуждение затронет первый перечень, начнется 20 июня и продлится примерно два месяца.

Академик отметил, что перед авторам концепции возникли определенные трудности, связанные с различной трактовкой исторических событий. Прежде всего это касается событий, произошедших в прошлом веке - советском периоде времени, новейшей истории России и правлении Николая II.

"У нас два варианта - или сухо излагать факты, или давать им определенную трактовку, ведь учебник истории должен не просто рассказывать о событиях прошлого, но и учить на его уроках", - отметил Чубарьян.

Учебник планируется ограничить 2000-м годом.