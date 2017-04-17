Facebook осудила трансляцию убийства в США

Фото: Zuma/ТАСС/Jaap Arriens

Компания Facebook осудила в официальном заявлении трансляцию убийства человека в американском Кливленде, сообщает "Газета.ру".

Представители социальной сети назвали происшествие "ужасным преступлением", компания обещала приложить усилия к тому, чтобы сохранить безопасную среду в лентах пользователей.

Сообщается, что предполагаемый преступник работал в медицинском агентстве.

Жертвой подозреваемого Стивена Стивенса стал 74-летний мужчина. Пока мужчина транслировал свое преступление, он заявил, что убил еще более десятка людей.

Ранее сообщалось, что в США разыскивают транслировавшего в Facebook убийство мужчину.