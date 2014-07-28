Убийца болельщика Егора Щербакова получил 17 лет колонии

Мосгорсуд приговорил Орхана Зейналова к 17 годам заключения

Мосгорсуд приговорил Орхана Зейналова, обвиняемого в убийстве болельщика "Спартака" Егора Щербакова, к 17 годам колонии, передает Агентство "Москва".

Отметим, что ранее прокурор просил для Зейналова 18 лет тюрьмы.

По версии следствия, 10 октября 2013 года ранее судимый уроженец Азербайджана Орхан Зейналов напал на Егора Щербакова около подъезда жилого дома. Инцидент произошел в районе Бирюлево Западное.

Обвиняемый в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Он избил потерпевшего, а затем дважды ударил его ножом. Один из ударов попал в сердце, и Щербаков скончался на месте происшествия.

Убийство спровоцировало массовые беспорядки в Бирюлеве: 13 октября местные жители вышли на улицы с требованием раскрыть резонансное преступление. Агрессивно настроенные граждане разбили стеклянные двери торгового центра и перевернули несколько машин. В результате полицией было задержано около 400 человек, 70 из них привлекли к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

15 октября Зейналова задержали в Коломне, где он скрывался от правоохранительных органов. В ходе расследования обвиняемый отрицал свою вину и выдвигал различные версии случившегося, начиная от самообороны и заканчивая своим отсутствием на месте убийства.

Однако после проведения комплекса экспертиз версия о самообороне Зейналова была опровергнута. Установлено, что кроме ножевых ранений, обвиняемый не менее 20 раз ударил Щербакова. Также следователи выяснили, что Щербаков, желая закончить конфликт, отошел от Зейналова, но тот достал нож и снова напал на молодого человека.

После убийства Егора Щербакова была проверена овощебаза в Бирюлеве, где, предположительно, жил убийца. По делу об организации нелегальной миграции были задержаны председатель совета директоров компании "Новые Черемушки" Магомед Чурилов, который был одним из руководителей овощебазы, а также глава предприятия "Конкорд", охранявшего овощебазу, Виктор Котелевский. Им были предъявлены обвинения в использовании труда нелегальных мигрантов.

Еще одним фигурантом дела об организации незаконной миграции является гендиректор предприятия Алиасхаб Гаджиев. Ранее он был объявлен в федеральный розыск. Установлено, что в период с 1 по 15 октября Гаджиев, Чурилов, Садыков и другие лица, действуя организованной группой, обеспечили работой граждан, незаконно находящихся на территории России.