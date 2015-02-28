Следственный комитет назвал основные версии убийства Бориса Немцова

СК России объявил первые итоги расследования убийства Бориса Немцова

Следственный комитет России определился с основными версиями убийства политика Бориса Немцова. Об этом сообщил официальный представитель СК РФ Владимир Маркин.

По его словам, следствие не исключает, что преступление было совершено в качестве провокации, а его организаторы надеялись "дестабилизировать политическую обстановку в стране".

"Фигура Немцова могла стать своеобразной сакральной жертвой для тех, кто не гнушается никакими методами для достижения своих политических целей", - заявил Маркин.

Он также отметил, что Немцов получал угрозы от исламистов в связи с его позицией в отношении нападения на редакцию газеты Charlie Hebdo в Париже. Кроме того, проверяется версия, согласно которой преступление связано с событиями на Украине, где, как сказал Маркин, "среди обеих конфликтующих сторон есть очень радикальные персонажи, не подчиняющиеся никаким властям".

Следствие не исключает бытовые версии преступления, связанные с коммерческой деятельностью Немцова. Представитель СК подчеркнул, что все они будут тщательно проверены, в расследовании участвуют лучшие силы СК и МВД.

Владимир Маркин также привел некоторые подробности об убийстве. Так, следователи установили, что убийца стрелял из пистолета Макарова. С места происшествия изъяли шесть гильз от патронов калибра 9 миллиметров, причем магазин пистолета был сформирован из патронов разных производителей.

Следствие предполагает, что преступники были хорошо осведомлены о предполагаемом маршруте Немцова и заранее выбрали место для убийства. Немцов направлялся со знакомой в свою квартиру, которая находится недалеко от места происшествия, и исполнители преступления знали об этом.

Маркин добавил, что помимо спутницы Немцова у следствия есть еще несколько свидетелей преступления, все они дают необходимые показания. Кроме того, изучаются записи с камер видеонаблюдения и ведется работа над детализацией всех телефонных разговоров в районе гибели Немцова.

Напомним, в ночь на 28 февраля в центре столицы застрелили Бориса Немцова. По данным правоохранительных органов, политик шел по Москворецкому мосту с девушкой, когда злоумышленники выскочили из машины, выстрелили несколько раз и скрылись.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия".

Владимир Путин поручил Следственному комитету, МВД и ФСБ создать следственную группу и держать ход расследования убийства Немцова под личным контролем.