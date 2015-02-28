Убийство Бориса Немцова: факты и версии

Фото: mskagency.ru

В момент убийства Бориса Немцова камеры зафиксировали на мосту три белых Ford - два Focus и один Mondeo, сообщает ТАСС.

Следователи располагают сведениями о номерах всех трех машин, ведется их розыск. Ранее сообщалось, что был установлен номер только одного автомобиля.

По данным правоохранителей, убийца мог следить за Немцовым - убийцам был известен маршрут передвижения политика. В настоящее время изымаются записи с камер видеонаблюдения. Кроме того, следователи допрашивают женщину, которая находилась с политиком на момент убийства, коллег покойного, а также исследуют биллинг телефонных переговоров в районе преступления.

Напомним, в ночь на 28 февраля в центре столицы застрелили Бориса Немцова. По данным правоохранительных органов, политик шел по Москворецкому мосту с девушкой, когда злоумышленники выскочили из машины, выстрелили несколько раз и скрылись.

В городе введен план "Перехват", на место случившегося прибыли глава МВД Владимир Колокольцев и начальник столичной полиции Анатолий Якунин. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статьям "Убийство" и "Незаконный оборот оружия", передает пресс-служба ведомства. По данным СК, убийцы выпустили не меньше семи пуль, одна из версий преступления - заказное убийство.

Борис Немцов: от кандидата наук до вице-премьера

Владимир Путин поручил Следственному комитету, МВД и ФСБ создать следственную группу и держать ход расследования убийства Немцова под личным контролем.