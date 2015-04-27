Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Происшествия

27 апреля 2015, 10:49

Пашу Цветомузыку приговорили к 9 годам колонии

убийства суд суды приговоры Паша Цветомузыка

Вилор Струганов. Фото: ТАСС

Криминальному авторитету Вилору Струганову, известному как Паша Цветомузыка, дали девять лет колонии за организацию убийств, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным СК, в период с 1994 по 1998 годы подсудимый организовал убийство пятерых жителей Красноярска. Среди жертв оказались несколько влиятельных криминальных деятелей того времени – Анатолий Артюшков (Артюшок) и Владимир Филиппов (Филипп).

Так, 7 ноября 1995 года в автомобиле ВАЗ личный водитель Струганова и его охранник Виталий Тельпяков убили мужчину, которого Паша Цветомузыка заподозрил в намерении ликвидировать его партнера по бизнесу.

В январе 1997 года в Красноярске по указанию Струганова убили еще одного человека, который был свидетелем и исполнителем ранее совершенных преступлений.

В июле того же года на стоянке Паша Цветомузыка приказал убить Артюшкова, а в 1998 году Струганов указал на еще одну жертву – криминального авторитета Филиппова.

Ссылки по теме

Двоим соучастникам убийств – личному водителю и охраннику Струганова – дали 10 и восемь лет колонии. Ранее прокурор просил для "авторитета" 25 лет колонии, но "Интерфакс" отмечает, что суд снял обвинение по одному из убийств.

Напомним, Вилор Струганов – лидер Красноярской ОПГ, свой первый срок он получил за похищение человека. В 1995 году он возглавил банду, контролирующую один из рынков города. По некоторым данным, именно люди Струганова охраняли одного из директоров КрАЗа.

В 2004 году Паша Цветомузыка попал на зону во второй раз. Его обвинили в попытке убийства и взрыве на избирательном участке. Через 7 лет "авторитет" вышел на свободу.

На свободе Струганов провел всего три года – в январе 2014 года его обвинили в четырех убийствах, связанных с "алюминиевыми войнами" (передел сфер влияния в металлургии) и объявили в международный розыск.

При этом "сдали" лидера банды его же соучастники – на допросе трое из них, с целью смягчить себе приговор, рассказали о причастности бывшего главаря к ранее нераскрытым убийствам.

Отметим, что прозвище Паша Цветомузыка Струганов получил за привычку часто моргать глазами.

Сайты по теме

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать