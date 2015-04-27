Пашу Цветомузыку приговорили к 9 годам колонии

Вилор Струганов. Фото: ТАСС

Криминальному авторитету Вилору Струганову, известному как Паша Цветомузыка, дали девять лет колонии за организацию убийств, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным СК, в период с 1994 по 1998 годы подсудимый организовал убийство пятерых жителей Красноярска. Среди жертв оказались несколько влиятельных криминальных деятелей того времени – Анатолий Артюшков (Артюшок) и Владимир Филиппов (Филипп).

Так, 7 ноября 1995 года в автомобиле ВАЗ личный водитель Струганова и его охранник Виталий Тельпяков убили мужчину, которого Паша Цветомузыка заподозрил в намерении ликвидировать его партнера по бизнесу.

В январе 1997 года в Красноярске по указанию Струганова убили еще одного человека, который был свидетелем и исполнителем ранее совершенных преступлений.

В июле того же года на стоянке Паша Цветомузыка приказал убить Артюшкова, а в 1998 году Струганов указал на еще одну жертву – криминального авторитета Филиппова.

Двоим соучастникам убийств – личному водителю и охраннику Струганова – дали 10 и восемь лет колонии. Ранее прокурор просил для "авторитета" 25 лет колонии, но "Интерфакс" отмечает, что суд снял обвинение по одному из убийств.

Напомним, Вилор Струганов – лидер Красноярской ОПГ, свой первый срок он получил за похищение человека. В 1995 году он возглавил банду, контролирующую один из рынков города. По некоторым данным, именно люди Струганова охраняли одного из директоров КрАЗа.

В 2004 году Паша Цветомузыка попал на зону во второй раз. Его обвинили в попытке убийства и взрыве на избирательном участке. Через 7 лет "авторитет" вышел на свободу.

На свободе Струганов провел всего три года – в январе 2014 года его обвинили в четырех убийствах, связанных с "алюминиевыми войнами" (передел сфер влияния в металлургии) и объявили в международный розыск.

При этом "сдали" лидера банды его же соучастники – на допросе трое из них, с целью смягчить себе приговор, рассказали о причастности бывшего главаря к ранее нераскрытым убийствам.

Отметим, что прозвище Паша Цветомузыка Струганов получил за привычку часто моргать глазами.