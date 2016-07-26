При нападении на дом инвалидов в Японии погибли не менее 19 человек

Фото: Zuma/TASS/Alessandro Di Ciommo

Не менее 19 человек погибли в результате атаки неизвестного мужчины на дом инвалидов в Японии. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным полиции, еще 45 человек пострадали, 20 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Раненые доставлены в несколько больниц Токио, по словам врачей, некоторые из них находятся без сознания. Судя по их состоянию, злоумышленник наносил удары ножом по шее, рукам и в область груди.

Поздней ночью преступник пробрался в учреждение для людей с ограниченными возможностями в префектуре Канагава. В это время в пансионате обычно дежурят восемь сотрудников. Как именно преступник попал внутрь, неизвестно, однако следователи обнаружили разбитое окно на первом этаже жилого корпуса, поблизости был найден молоток.

Спустя примерно час после нападения подозреваемый явился в полицейский участок и признался в совершении преступления. Им оказался 26-летний Сатоси Уэмацу, который, по предварительным данным, ранее сам работал в этом пансионате. По словам следователей, он выражает неприязнь к людям с ограниченными возможностями.

Интернат занимает площадь 3,89 тысячи квадратных метров и располагает несколькими корпусами, расположенными в тихом горном районе по соседству с жилыми домами и школой. Он рассчитан на 160 человек, однако по данным на конец апреля, постоянно проживали в нем 149 инвалидов в возрасте от 19 до 75 лет.